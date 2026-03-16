ファミリーマートにて、大人気ゲーム『ウマ娘 プリティーダービー』のリリース5周年を祝し、「ファミマで祝おう！ウマ娘 5周年！」コラボレーションキャンペーンを開催。

作品内に登場する「はちみードリンク」や「トレセン学園のはちみつパン」など、遊び心あふれる全5種類のコラボ商品がバラエティ豊かにラインナップされています。

ファミリーマート「ファミマで祝おう！ウマ娘 5周年！」

開始日：2026年3月15日（日）から順次

販売店舗：全国のファミリーマート約16,400店

ファミリーマートにて、大人気ゲーム『ウマ娘 プリティーダービー』の5周年を記念して実施されるコラボレーションキャンペーン「ファミマで祝おう！ウマ娘 5周年！」

アーモンドアイら7名のウマ娘が大集結したキービジュアルのもと、全5種類の“美味（ウマ）い商品”が登場します。

対象商品を購入するとウマ娘たちの描き下ろしイラストグッズがもらえる企画や、ファミマのアプリ「ファミペイ」でスタンプをためて豪華特典が当たるキャンペーンも実施。

さらに、「ファミマプリント」でのオリジナルブロマイド販売や、「一番くじ」、ファミマオンラインでの限定グッズ販売など、幅広い展開で5周年のお祝いを盛り上げます。

トレセン学園のはちみつパン

価格：158円（税込）

発売日：2026年3月17日（火）

販売エリア：全国 ※沖縄県では仕様と価格が異なります

トウカイテイオーの育成イベントに登場するトレセン学園・購買部のはちみつパンをイメージしたパン。

ふんわりもっちりとした食感のパンに、はちみつゼリーとマーガリンがサンドされています。

島トレ 丸太チョコロールケーキ

価格：195円（税込）

発売日：2026年3月17日（火）

販売エリア：全国 ※北海道、TOMONY、沖縄県除く

育成シナリオ「無人島へようこそ -DESIGN YOUR ISLAND-」の「島トレーニング」で出てくる丸太の形をイメージしたロールケーキ。

チョコチップ入りチョコクリームを、チョコ味とコーヒー味の縞模様スポンジ生地で巻いたスイーツです。

※数量限定

はちみードリンク

価格：228円（税込）

発売日：2026年3月17日（火）

販売エリア：全国

作品内に登場する「はちみードリンク」をイメージしたドリンク。

レモンの酸味とはちみつの甘さが癖になる味わいに仕上げられています。

パッケージデザインは全3種類です。

※数量限定

ウマ娘 プリティーダービー まんまる焼き３

価格：250円（税込）

発売日：2026年3月17日（火）

販売エリア：全国

もちもち生地の丸い今川焼の中に、カスタード味のクリームを入れた和スイーツ。

パッケージは全3種類、焼印は全6種類で展開されます。

ランダムで1枚入っているオリジナルシール（全12種類）も必見です。

※数量限定

ウマ娘 プリティーダービー チップス２ うすしお味

価格：247円（税込）

発売日：2026年3月31日（火）

販売エリア：全国

うすしお味のポテトチップスに、ウマ娘のカードがランダムで1枚付いたスナック菓子。

カードは全部で30種類がラインナップされます。

※数量限定

コラボ商品コース「ファミペイ」スタンプ企画

キャンペーン期間：2026年3月17日（火）〜4月6日（月）まで

応募期間：2026年3月17日（火）〜4月10日（金）まで

対象商品：「トレセン学園のはちみつパン」「島トレ 丸太チョコロールケーキ」「はちみードリンク」「ウマ娘 プリティーダービー まんまる焼き３」

期間中、ファミマのアプリ「ファミペイ」を提示して対象のコラボ商品を購入すると、スタンプがたまります。

スタンプ3個で、ゲーム内で使える回復アイテム「ファミチキ」と交換できるシリアルコードが必ずもらえます。

さらに、抽選で200名様にファミマポイント500円相当が当たるコースも用意されています。

菓子・スープコース（店頭でもらえるキャンペーン）

キャンペーン期間：2026年3月15日（日）AM10:00〜4月6日（月）まで

期間中、対象商品を2個購入するごとに、キャンペーン限定のオリジナルアイテムがもらえます。

第1弾（3月15日AM10:00〜）は、用紙を挟むことで背景を好きな絵柄に変更できる「オリジナルA4マジッククリアファイル（全4種）」

第2弾（3月24日AM10:00〜）は、ファミリーマート限定描き下ろしイラストを使用した「オリジナル缶バッジ（全4種）」が登場します。

※景品が無くなり次第終了

菓子・スープコース「ファミペイ」スタンプ企画

キャンペーン期間：2026年3月15日（日）〜4月6日（月）まで

応募期間：2026年3月15日（日）〜4月10日（金）まで

菓子・スープコースの対象商品を購入する際、「ファミペイ」を提示するとスタンプがたまります。

スタンプ3個で「ファミマポイント500円相当」が200名様に、スタンプ5個で特別仕様の「ウマ娘 プリティーダービー Chibi ぬいおすわりマスコット 7体セット」が10名様に抽選で当たります。

ファミマプリント オリジナルブロマイド・ブックカバー

発売期間：2026年3月17日（火）10:00〜5月31日（日）23:59（ブロマイドは3月24日10:00〜）

販売地域：全国の店内マルチコピー機サービス「ファミマプリント」

店内マルチコピー機「ファミマプリント」に、マジッククリアファイルの背景としても使える「ゲーム内背景イラスト（全5種）」や、

過去のキャンペーンで好評だった「ファミチキ袋風ブックカバー」が登場。

さらに、1周年、2.5周年、5周年キャンペーンの描き下ろしイラストを使用した

各種キャラクターブロマイドも選択方式で購入可能です。

ファミリーマート限定 アクリルスタンド

価格：1,760円（税込）

発売日：2026年3月24日（火）10:00〜

販売店舗：全国約1,800店舗

ファミリーマート限定描き下ろしイラストを使用した、オリジナルアクリルスタンド（全7種）も店頭で販売されます。

一番くじ ウマ娘 プリティーダービー 13弾

価格：890円（税込）

発売日：2026年3月21日（土）10時から順次発売

販売店舗：全国約5,000店舗

シリーズ初のレースシーンを立体化したフィギュアなどが当たる一番くじ。

初登場となるシュヴァルグラン、ヴィルシーナ、ヴィブロスの3姉妹のフィギュアや、新規ビジュアルを使用した豪華グッズがラインナップされます。

ファミマオンライン限定予約グッズ

予約期間：2026年3月17日（火）10:00〜4月6日（月）23:59

ファミマオンライン限定で、「ウマ娘 プリティーダービー Chibi ぬいおすわりマスコット ファミリーマート限定 A〜Cセット」の予約販売を実施。

Aセット（アーモンドアイ/ラッキーライラック/クロノジェネシス）、

Bセット（スティルインラブ/アドマイヤグルーヴ）、

Cセット（ドリームジャーニー/ステイゴールド）が用意されています。

また、「チップス２ うすしお味（12袋入）」の100セット限定予約抽選販売も行われます。

ウマ娘たちと一緒に楽しめる、ファミリーマートだけの特別なコラボレーション。

ファミリーマートにて2026年3月15日より順次開催される「ファミマで祝おう！ウマ娘 5周年！」キャンペーンの紹介でした☆

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