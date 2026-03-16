「超宇宙刑事ギャバンインフィニティ」より「S.H.Figuarts ギャバン・ブシドー」が商品化決定
【S.H.Figuarts ギャバン・ブシドー】 3月16日 商品化発表
BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「S.H.Figuarts ギャバン・ブシドー」の商品化を発表した。
本商品は特撮テレビドラマ「超宇宙刑事ギャバンインフィニティ」に登場する銀色のギャバン「ギャバン・ブシドー」をS.H.Figuartsシリーズで立体化したもの。
特徴的なシルバーのコンバットアーマーや二本のレーザーブレードなどが再現されている。近日、続報の公開を予定している。
＼ギャバン・ブシドー、参る！／- 魂ネイションズ公式/BANDAI SPIRITS TAMASHII NATIONS OFFICIAL (@t_features) March 15, 2026
PROJETC R.E.D.『#超宇宙刑事ギャバンインフィニティ』より
「S.H.Figuarts ギャバン・ブシドー」商品化決定！
近日、続報公開予定。#t_shf #超ギャバン pic.twitter.com/5eaECXsNyk
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