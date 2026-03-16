米メディア「『Uniqlo Field at Dodger Stadium』が濃厚」

ドジャースが日本の大手衣料ブランド「ユニクロ」とパーナー契約に合意したことがわかった。15日（日本時間16日）に米スポーツ専門メディア「ジ・アスレチック」のドジャース番を務めるケイティー・ウー記者が伝えた。

同メディアは「複数の関係者が『ジ・アスレチック』に伝えた話によると、ドジャースは超大手ファッション（メーカーの）ユニクロとオフィシャル・フィールド・プレゼンティング・パートナーの契約に合意した」と報じている。

さらに「ドジャースタジアムの名称は変わらない。しかし、ユニクロはフィールド（命名権の）権利を持つことになる。『Uniqlo Field at Dodger Stadium』の名称が濃厚だ」と伝えた。将来的なドジャースの本拠地、ドージャースタジアムの名称が変更となる可能性も示唆している。

「歴史的な球場（の名称）にスポンサー契約がつくのは、（ドジャースタジアム）64年の歴史で初めてのことだ」と報道。「（ユニクロ入りの）名称は新設された中堅エリアの看板を含めて、ドジャースタジアムに関するありとあらゆる言及や看板に使用される予定だ。そして、ドジャースのトップスポンサーとしてユニクロは単独でマーケティングやプローモーションを展開する予定だ」と続けていた。

ドジャースは2024年からの大谷翔平投手の加入以降、山本由伸投手、佐々木朗希投手の日本人選手が所属することで、スポンサー契約が激増している。昨年11月には世界有数の経済誌「フォーブス」はドジャースが北米プロスポーツ史上初めて年間スポンサー収入が2億ドル（約300億円）に達するチームとなる見込みだと伝えていた。（Full-Count編集部）