お父さんがキッチンで料理をしていたら、ワンコたちと猫さんがやってきて…？3匹がタッグを組んで鶏肉をおねだりする光景が話題になり、投稿は記事執筆時点で15万5000回再生を突破。「カワイイ圧」「おねだり上手」「あげちゃいますよねｗ」といった声が寄せられています。

【動画：キッチンで料理をする父→犬2匹と猫が大集合して…絶対に無視できない『圧の強すぎるおねだり』】

お父さんが料理をしていたら…

YouTubeチャンネル「柴犬スティーブch【コーギーと猫を添えて】」には、柴犬の「スティーブ」くん・コーギーの「ハル」ちゃん・三毛猫の「ディス子」さんの日常が投稿されています。この日、お父さんがキッチンでバンバンジーを作っていたら、スティーブくんが様子を見にきたそう。

どうやらスティーブくんは鶏肉を狙っているようで、ずっとキッチンで待機していたとか。そしてお父さんをじっと見つめながら、「食べたいな～」としっぽを振ってアピール。その可愛いおねだりを無視できず、お父さんは茹で上がった鶏肉を少し分けてあげることに。スティーブくんが嬉しそうに鶏肉を食べる姿に、頬が緩みます。

3匹が大集合しておねだり！

お父さんは手際よく料理の続きをして、あっという間にバンバンジーが完成。するとこの時を待っていたかのように、ハルちゃんとディス子さんまでやってきたとか！そしてキッチンに大集合した3匹は、「ちょうだい！」とお父さんに迫ったそう。圧の強すぎるおねだりに、思わず笑ってしまいます。

お父さんは「増えてる…」とたじたじになり、全員に鶏肉をあげることに。3匹は食べたら満足して立ち去るかと思いきや、「もう1回ちょうだい！」と熱い眼差しでアピールし続けたとか。3匹でタッグを組まれたら、断ることなどできません…！

お皿に残ったのはきゅうりだけ

「めっちゃ無くなるんだけどー」と嘆きながら、3匹にどんどん鶏肉をあげるお父さん。結局、鶏肉を全てあげてしまい、お皿には大量のきゅうりだけが残されていたとか。

それでもスティーブくんとハルちゃんは、「食べ足りない」と言わんばかりにキッチンに留まっていたそう。困ってしまったお父さんは、「もうバンバンジーはないんだよ。バンバン食われて、ジ・エンド」と渾身のオヤジギャグを披露するのでした…。

この投稿には「こんな可愛い３匹に同時におねだりされたら抗えない」「鶏肉全部あげちゃう優しい父さんｗ」「幸せそうに食べてる姿を見れば、こちらも幸せになるよね」といったコメントが寄せられています。

スティーブくんたちの日常をもっと見たい方は、YouTubeチャンネル「柴犬スティーブch【コーギーと猫を添えて】」をチェックしてくださいね。3匹の可愛い姿はもちろん、愉快なアテレコにも笑顔をもらえますよ！

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「柴犬スティーブch【コーギーと猫を添えて】」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。