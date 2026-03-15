新年度のあいさつで贈りたい「青森県のお土産」ランキング！ 2位「りんご茶」を抑えた1位は？【2026年調査】
新年度の準備やごあいさつの機会が増えるこの時期、相手の記憶に残るような手土産を選びたいものです。新しい門出を祝うシーンにふさわしい、誰からも愛される定番の味わいや特別感のある品々が注目を集めています。
All About ニュース編集部では、2026年3月6日、全国20〜60代の男女200人を対象に、お土産に関するアンケートを実施しました。その中から、新年度のあいさつで贈りたい「青森県のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】▼調査概要
調査期間：2026年3月6日
調査方法：インターネット調査
調査対象：全国20〜60代の男女200人
※本調査は全国200人を対象に実施したもので、結果は回答者の意見を集計したものであり、全体の意見を断定的に示すものではありません」
回答者からは「りんごの香りがするお茶、食事や寝る前など飲むことができとてもリラックスすることができておすすめで相手も喜ぶと思うから」（30代男性／東京都）、「新生活のほっこりタイムで使ってほしいから」（20代女性／大阪府）、「お茶なら甘味が苦手な人でも楽しみやすいだろうし、りんごなので青森感もあると思って」（30代女性／三重県）といった声が集まりました。
回答者からは「青森と言えばりんごだし、休憩中に気軽に食べれそう」（20代女性／富山県）、「パイ生地の中にりんごの甘煮が入っています。スティック状で食べやすく、りんごの甘さとパイのサクサクした食感が楽しめるので、新年度のあいさつのお土産としても喜ばれると思いました」（30代女性／愛知県）、「青森といえば林檎ですが、このスティックパイはシャキシャキした食感が残っており、食べ応えがあるため職場で配る際にも重宝します。個包装で日持ちも良く、見た目も華やかなので新年度の明るい挨拶回りにぴったりだと感じます」（30代男性／東京都）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年3月6日、全国20〜60代の男女200人を対象に、お土産に関するアンケートを実施しました。その中から、新年度のあいさつで贈りたい「青森県のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
調査期間：2026年3月6日
調査方法：インターネット調査
調査対象：全国20〜60代の男女200人
※本調査は全国200人を対象に実施したもので、結果は回答者の意見を集計したものであり、全体の意見を断定的に示すものではありません」
2位：りんご茶（マキュレハウス）／23票青森県産りんごを100％使用したマキュレハウスの「りんご茶」。ティーバッグタイプで手軽に楽しめ、封を開けた瞬間に広がる甘酸っぱい香りはリラックスタイムに最適です。ノンカフェインで体にも優しく、健康や美容に気を配る方への新年度のギフトとして、爽やかな印象を与えてくれる品です。
回答者からは「りんごの香りがするお茶、食事や寝る前など飲むことができとてもリラックスすることができておすすめで相手も喜ぶと思うから」（30代男性／東京都）、「新生活のほっこりタイムで使ってほしいから」（20代女性／大阪府）、「お茶なら甘味が苦手な人でも楽しみやすいだろうし、りんごなので青森感もあると思って」（30代女性／三重県）といった声が集まりました。
1位：パティシエのりんごスティック（ラグノオ）／67票1位は、ラグノオの「パティシエのりんごスティック」が圧倒的な支持を集めました。青森県産りんごをシャキシャキの食感そのままに、パイ生地で包んで焼き上げたスティック状のアップルパイ。食べ応えがありながら上品な甘さで、お茶請けとしても優秀。青森らしさをストレートに伝えられる華やかなお土産です。
回答者からは「青森と言えばりんごだし、休憩中に気軽に食べれそう」（20代女性／富山県）、「パイ生地の中にりんごの甘煮が入っています。スティック状で食べやすく、りんごの甘さとパイのサクサクした食感が楽しめるので、新年度のあいさつのお土産としても喜ばれると思いました」（30代女性／愛知県）、「青森といえば林檎ですが、このスティックパイはシャキシャキした食感が残っており、食べ応えがあるため職場で配る際にも重宝します。個包装で日持ちも良く、見た目も華やかなので新年度の明るい挨拶回りにぴったりだと感じます」（30代男性／東京都）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)