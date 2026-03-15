「管理職にならないか」と誘われた“年収600万円”の会社員…先に昇進した同期に「20万円しか増えない」と聞き衝撃！ 管理職になっても“給料は上がらないもの”ですか？ 平均年収を確認

役職が上がると平均年収は高くなる傾向

一般的に、企業では役職が上がるほど給与水準も高くなる傾向があります。厚生労働省の「令和6年賃金構造基本統計調査」によると、役職別の平均月額賃金は次の通りです。



・部長級：約62万7200円

・課長級：約51万2000円

・係長級：約38万5900円

・非役職者：約30万2800円



このように、役職が上がるにつれて平均賃金が段階的に高くなっていることが分かります。単純に給与水準として見ると、役職者のほうが非役職者よりも給与水準が高いケースが多いといえるでしょう。



昇進しても給与があまり増えないことがある理由

ただし、管理職になった直後は「思ったほど給与が増えない」と感じるケースもあります。主な理由の1つが、残業代の扱いです。課長クラス以上になると「管理監督者」として扱われ、残業代が支給されないケースが少なくありません。

このため、残業時間が多かった人ほど、一般社員から管理職への昇進直後は年収がほとんど変わらない、あるいは一時的に下がったと感じることもあるでしょう。



長期的には管理職のほうが年収は高くなることが多い

とはいえ、一般的には管理職のほうが給与水準は高くなる傾向があります。前記の統計データでも、非役職者より係長級、係長級より課長級というように、役職が上がるにつれて平均賃金が高くなっていることが確認できます。

また、管理職になることで昇給幅が大きくなったり、賞与の計算基準が変わったりする企業もあります。将来、部長クラスなどさらに上の役職に進む可能性も含めると、長期的には年収の差が広がるケースも少なくありません。

そのため、「管理職になったのに最初は給料があまり増えない」と感じることがあっても、キャリア全体で見ると給与面でのメリットが出てくる可能性があります。



管理職は給与だけではない「やりがい」と「大変さ」

管理職になると、給与だけでなく仕事の内容も大きく変わります。部下のマネジメントやチーム全体の成果に責任を持つ立場になるため、プレッシャーが増えると感じる人もいるでしょう。

一方、自分の判断でチームを動かしたり、組織の成果に直接関われたりすることにやりがいを感じる人もいます。部下の成長を支える立場になることに魅力を感じるケースもあります。

このように、管理職は給与面だけでなく、責任や仕事のやりがいなど、さまざまな要素が変わる役職といえるでしょう。



まとめ

管理職になると給与が上がるイメージがありますが、昇進直後は残業代がなくなるなどの理由で、年収がそれほど変わらないと感じるケースもあります。

ただし、統計データを見ると、役職が上がるにつれて平均賃金は高くなる傾向があります。さらに、長期的なキャリアを考えると、管理職のほうが年収は高くなる可能性が高いといえるでしょう。

給与だけでなく、責任ややりがいなども含めて、自分にとってどのような働き方が合っているのかを考えることが大切かもしれません。



出典

厚生労働省 令和6年賃金構造基本統計調査 結果の概況 役職別

執筆者 : 三浦大幸

2級ファイナンシャルプランニング技能士/日商簿記3級/第一種衛生管理者/証券外務員/英検2級など