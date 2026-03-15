◇第6回WBC準々決勝 イタリア8―6プエルトリコ（2026年3月14日 ヒューストン）

第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は14日（日本時間15日）、準々決勝のイタリアープエルトリコ戦が行われ、イタリアが8―6で逃げ切り、初のベスト4に進出した。日本―ベネズエラの勝利チームと16日（日本時間17日午前9時試合開始）の準決勝で対戦する。

欧州のチームではオランダ（13年、17年大会）以来、2チーム目となるベスト4進出。ナインがハイタッチを交わした。ベンチ前で迎えたフランシスコ・セルベリ監督が戻ってきた選手一人一人を抱きしめた。

打線が初回からつながった。1点を先制された直後の初回1死一、二塁の好機で4番パスクアンティノがプエルトリコ先発ルーゴのスライダーを中前へはじき返し、同点に追いつく。さらに、カンゾーンも中前打、カグリオンも右前打と3連続適時打で先発ルーゴをKOした。さらにドラシオの左犠飛でもう1点を追加。打者9人の猛攻で主導権を握った。

2点リードの4回は2死満塁の好機でフィッシャーの放った打球は右翼席へ向かった。満塁弾となれば6点リードとなる場面だったが、グラブを構えた右翼の男性ファンが腕を前に出して捕球したとされ、判定は二塁打に変更となった。それでも続くドラシオが右翼線へのエンタイトル2点二塁打を放って“幻の満塁弾”の影響を帳消し。リードを6点に広げた。

投手陣も3番手で3回からマウンドに上がったデルシアが4回2安打無失点の好投で強打のプエルトリコの勢いを止め、試合の流れを引き寄せた。6点リードの8回無死満塁のピンチから2点差に詰め寄られたが、最後までリードを守り切った。

イタリアは1次ラウンドで優勝候補の米国、前回大会4強のメキシコがいるB組に入ったが4連勝で1位通過を果たした。セルベリ監督は試合前の会見で「イタリア国内において、人々が野球について語っている。今までになかったことで、みんな興奮している。私たちはこのインパクトを与え続けなければならない。実際に選手たちはやってのけてくれている」とサッカー大国のイタリアに起こっている変化を口にし「プエルトリコがどんなチームかは分かっている。彼らは“野球の国”だ。戦い方を知っているし、アグレッシブ。野球において世界最高峰のチームの一つ。強く立ち向かう必要がある」と話していたが、チーム一体となってその強さを証明した。

イタリアは前回23年大会で準々決勝に進出。侍ジャパンと対戦し、3―9で敗れている。