Ｊ１横浜Ｍでクラブ史上最年少でプロ契約を結んだＭＦ三井寺眞（１６）が、大先輩との?合トレ?でさらなる飛躍を目指す。かねて世代別代表の常連として注目されていたスーパールーキーは、今月２日の１６歳の誕生日にプロとして歩みをスタート。２７日には横須賀市内で行われた全体練習後に取材に応じ、さっそくチームで得た学びを明かした。特にキャプテンのＭＦ喜田拓也（３１）の姿には「クラブハウスに朝早くから来て、練