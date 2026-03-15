この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「短い時間でも本気で効きます」のが氏が教える“鬼のプランク”で、くっきり割れた腹筋へ

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

フィットネスチャンネル「のがちゃんねる/nogachannel」を運営するのが氏が「【毎日3分】腹筋をくっきり割る！爆速でお腹を変える鬼のプランク7種目」と題した動画を公開した。動画では、短時間で効果的に腹筋を鍛えるための、高強度のプランクエクササイズを紹介している。



のが氏は冒頭で「短い時間でも本気で効きます」「気持ちよく汗をかいていきましょう」と語り、早速トレーニングをスタート。まずは基本の「プランク」から始まり、肘をついて頭からかかとまでが一直線になるよう姿勢をキープする。



続いて、両手をついた姿勢から交互に肩をタップする「肩タッププランク」、四つん這いの姿勢で膝をわずかに浮かせる「ベアプランク」へと移行。のが氏は「骨盤が左右に揺れないように」「腹筋で体幹をコントロールします」と、動作中に意識すべきポイントを解説する。



プログラム中盤では、有酸素運動の要素も加わる「マウンテンクライマー」で心拍数を上げ、脇腹に効く「膝つきサイドプランク」で腹斜筋を刺激。さらに、ダイナミックな動きの「プランクウォーク」や、対角線上の手足を伸ばしてバランスを取る「ダイアゴナルプランク」など、様々なバリエーションで腹筋全体を多角的に追い込んでいく。



わずか数分で完結する高強度なプログラムのため、忙しい人でも日々のトレーニング習慣に取り入れやすいだろう。夏に向けて、引き締まったお腹を目指してみてはいかがだろうか。