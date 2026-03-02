ＡＮＡホールディングス（ＨＤ）は、災害用ドローンを使った新事業に参入する方針だ。

高速で長距離飛行が可能な固定翼付きの小型ドローンを活用し、山間部や半島での被害調査に役立てる。スイスの産業用ドローンメーカーと覚書を結び、企業や自治体向けに売り込む考えだ。

使うドローンは翼幅１・２メートル、重さ５・２キロと１人で持ち運べるサイズ。搭載したカメラで、老朽化が進む橋や鉄塔といったインフラ設備の点検を行い、変化を見つける形で異常検知に役立てる。

災害時には、土砂崩れや地面のひび割れのような地表の変化、インフラ設備の破損などを調べる。長崎県の雲仙・普賢岳で２０２５年１０月に行った実証実験では、３０分間の飛行で約１５０ヘクタールの範囲をチェックし、砂防施設の細かいひび割れや状態の変化を検知することができたという。

ＡＮＡＨＤは２４年の能登半島地震でも大型ドローンによる観測を行った。ただ被災地への運び込みに時間がかかるなど課題が見つかったため、機動的に運用できる固定翼付き小型ドローンを活用することにした。ヘリコプターより小回りがきき、固定翼がない小型ドローンより広範囲を調べられる特徴がある。

ＡＮＡＨＤは２７年をめどに、翼幅７メートルの大型ドローンを使った物流事業も始める計画だ。災害時に孤立した地域へ食料など救援物資を運ぶ役割を担う。

固定翼付きドローンの事業への活用例は他社にも広がる。伊藤忠商事は１月、固定翼付きドローンによる航空測量で測量大手パスコなどと協業すると発表。平常時は血液製剤や医療機器を運搬する事業を計画中で、災害時の活用も目指す。

ＪＲ東日本も、固定翼付きドローンで豪雪地帯における沿線斜面の積雪状況を調べたり、雪崩発生の危険性を分析したりする実証実験を行っている。

市場拡大を受け、政府は固定翼付きドローンに特化した国家資格（技能証明）を年内に新設する方向で調整中だ。現状では、滑走路を使う難易度の高い無人飛行機用の資格が求められるが、資格を取得しやすくすることで普及を後押しする。