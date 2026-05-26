25日、東京・千代田区の文部科学省にて松本洋平文部科学大臣とダンスボーカルユニット「新しい学校のリーダーズ」による意見交換が行われた。 意見交換では、主にアーティストの著作権法改正案についての会談が行われ、マスコミ向けに新しい学校のリーダーズと松本大臣がそろってポーズをとるなどの記念撮影に応じていた。 今回、若者に人気のある新しい学校のリーダー