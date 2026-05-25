夏祭りや花火大会など、気になる彼とのデートにうってつけなイベントが盛りだくさんな夏。そこで今回は、乃木坂46・金川紗耶をお手本に、まわりから一目置かれる「大正ロマン」な浴衣をご紹介します。やんちゃんが魅せる夏のひとときをご堪能あれ♡夏と浴衣金川紗耶が熱演夏ならではの特別な装い、浴衣。いつもとは違うファッションだからこそとびっきり映えて、可愛い自分でいたい。浴衣姿ならではのはんなりした品のよさや