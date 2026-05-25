タレントのあのが鈴木紗理奈を “嫌いな芸能人” と名指ししたことで、大きな混乱が生じることになった。いまだ不穏な状況が続くなか、2人が “共演” した番組の放送が決まり、SNSをざわつかせている。発端となったのは、5月18日のバラエティ番組『あのちゃんねる』（テレビ朝日系）の企画で、「ベッキーの次に嫌いな芸能人は？」と聞かれたあのが、2度にわたって鈴木の名前を出したこと。「名指しされた鈴木さんが、20日にIn