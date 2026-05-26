プロ野球巨人軍の阿部慎之助監督が長女（18）に暴行したとして逮捕・釈放された事件で2026年5月25日放送の「モーニングショー」（テレビ朝日）がとりあげた。通報が児童意相談所だったというのは珍しいケースだという。監督は未明に釈放、任意捜査が続く事件は、24日夜、阿部監督の長女から「親から虐待された」と児童相談所に連絡、児童相談所が110番通報、監督の逮捕に至ったという。警察の取り調べに対し、「姉妹でけんかになり