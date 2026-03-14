グローバルボーイズグループ・JO1の川尻蓮が3月14日、東京・国立代々木競技場 第一体育館にて開催された「第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING / SUMMER」（以下、TGC 2026）にシークレット出演。ランウェイを歩くと、その姿にファンから歓喜の声が上がった。

【映像】穴あきトップスで歩くJO1川尻蓮（全身姿も）

川尻はs**t kingzプロデュースの「s**t kingz produce TGC DANCE SHOW」にサプライズで登場。さらにシークレットゲストとしてランウェイも闊歩すると、大胆に穴が開いたトップスを見事に着こなして存在感を放った。

金髪ヘアにクールな表情でランウェイを闊歩する姿にはファンも悶絶。「蓮くん！」「JO1大好き！」「蓮くんの眼光ほど眩いものはないです」「まじでかっこいい」「惚れ直した世界一かっこいい」などと歓喜の声が上がっていた。

川尻は1997年生まれの福岡県出身。2019年12月、視聴者投票でメンバーを決めるサバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN』で、ボーイズグループ・JO1のメンバーに選出された。

「TGC 2026」のテーマは「OUR CANVAS」。イベントに関わるすべての人が、TGCという大きなキャンバスにそれぞれの色を重ね、唯一無二の物語を描き出し、最⾼のアートピースを共に創り上げていくという願いが込められている。様々なモデル・タレントがランウェイを歩いた他、CUTIE STREETなどがライブパフォーマンスを行った。MCを務めるのはEXIT、鷲見玲奈フリーアナウンサー。

（マイナビ TGC 2026 S/S / ABEMA SPECIALチャンネルより）

