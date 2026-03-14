STARGLOW「TGC」初出演で堂々パフォーマンス 憧れステージに喜び【TGC2026 S/S】
【モデルプレス＝2026/03/14】BMSGの5人組ダンス＆ボーカルグループSTARGLOW（スターグロウ）が14日、東京・国立代々木競技場 第一体育館で開催の「第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER」に出演した。
【写真】BMSG新グループ、初TGCで堂々パフォーマンス
RUI、TAIKI、KANON、GOICHI、ADAMからなる5⼈組で、BMSG主催のオーディション「THE LAST PIECE」から誕⽣し、1⽉21⽇にはデビューシングル『Star Wish』をリリースしたSTARGLOWは「TGC」初出演。曲名のように緑のライトに照らされたステージで「Green Light」をクールに堂々とパフォーマンス。その後、それぞれ自己紹介し、憧れのステージに立っていることへの喜びを口々に明かした。
「STARGLOWがどんなグループなのかを知っていただきたいと思います」と披露した「Moonchaser」では花道を歩き、センターステージへ。曲の終わりとともにステージから捌ける演出と一糸乱れぬダンスで魅了した。
「共創」を掲げ、20周年を駆け抜けたTGC。今回は「OUR CANVAS」をテーマに池田エライザ・池田美優・生見愛瑠・山下美月・せいら・なごみ・本田響矢・宮世琉弥・ALPHA DRIVE ONE・CANDY TUNE・CORTIS・ME:Iなど、日本、そしてアジアを代表する約200人の豪華出演者が集結。MCはEXITと鷲見玲奈が務める。（modelpress編集部）
M1.Green Light
M2.Moonchaser
【Not Sponsored 記事】
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◆STARGLOW「TGC」初出演
RUI、TAIKI、KANON、GOICHI、ADAMからなる5⼈組で、BMSG主催のオーディション「THE LAST PIECE」から誕⽣し、1⽉21⽇にはデビューシングル『Star Wish』をリリースしたSTARGLOWは「TGC」初出演。曲名のように緑のライトに照らされたステージで「Green Light」をクールに堂々とパフォーマンス。その後、それぞれ自己紹介し、憧れのステージに立っていることへの喜びを口々に明かした。
◆「マイナビ TGC2026 S/S」テーマは「OUR CANVAS」
「共創」を掲げ、20周年を駆け抜けたTGC。今回は「OUR CANVAS」をテーマに池田エライザ・池田美優・生見愛瑠・山下美月・せいら・なごみ・本田響矢・宮世琉弥・ALPHA DRIVE ONE・CANDY TUNE・CORTIS・ME:Iなど、日本、そしてアジアを代表する約200人の豪華出演者が集結。MCはEXITと鷲見玲奈が務める。（modelpress編集部）
◆セットリスト
M1.Green Light
M2.Moonchaser
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