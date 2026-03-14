3月14日は、1873年のこの日に明治政府が日本で初めて国際結婚を認める太政官布告を出したことにちなみ、「国際結婚の日」に制定されている。グローバル化が進む現代では、有名人の間でも国際結婚は決して珍しいものではない。昨年11月には元NMB48の上枝恵美加（31）が、スペイン人男性との結婚を公表。今後は日本とスペインの2拠点で芸能活動を行っていくと発表し、話題を集めた。

アンミカ（53）のように夫婦そろってメディアに登場するカップルもいれば、プライベートをほとんど明かさず、一般には広く知られていないまま国際結婚をしている有名人も少なくない。そこで本誌はWEBアンケートツール「Freeasy」にて、20〜60代の男女500人を対象に「実は国際結婚をしていると知って驚いた有名人」についてアンケート調査を実施した。

第3位は、マルチな才能で知られる石井竜也（66）。

1985年、バンド「米米CLUB」のボーカルとしてデビューした石井。『浪漫飛行』や『君がいるだけで』など、今も歌い継がれる大ヒット曲を生み出してきた。若い頃は画家を志していたといい、音楽活動のほか映画監督など幅広い分野で活躍している。

アーティスティックなイメージが強いせいか、アンケートでは《結婚していること自体に驚いた》という声が多く寄せられた。実は石井は二度結婚しており、2004年にカナダ人女性と再婚。過去には親子3人でイベントに登場したこともあったが、そうした機会は多くなく、現在は公の場で家族のことを語ることもほとんどないようだ。

近年は『ニンゲン観察バラエティ モニタリング』（TBS系）などで、60代ながら変わらぬ歌唱力を披露している石井。バラエティで見せるお茶目な一面もあり、私生活のイメージが結婚と結びつきにくいのかもしれない。

《そもそも結婚しているとは知りませんでした。加えて国際結婚ということで2度ビックリ》

《プライベートが謎だったから》

《結婚をイメージさせる所がない》

《石井竜也氏は独身と思っていた》

第2位は、実力派シンガーの広瀬香美（59）。

広瀬は1992年にデビューし、圧倒的な歌唱力で『ロマンスの神様』『ゲレンデがとけるほど恋したい』などのヒット曲を連発。冬にまつわる楽曲が多いことから、“冬の女王”と呼ばれ人気を博した。

プライベートでは1999年に俳優の大沢たかお（58）と結婚したが、2006年に離婚。離婚後20年も経っているが、現在でも《広瀬の夫といえば大沢》という印象を持っている人が少なくないようだ。

広瀬は大沢と離婚後、2008年にアメリカ人男性と再婚。当時公式サイトで発表されたが、相手が一般企業に勤める人物ということもあり、詳細はあまり明かされていない。そのため今回のアンケートでも、改めて驚きの声が寄せられた。

《大沢たかおさんのイメージがあり、国際結婚で再婚とは知らなかったから》

《大沢たかおが夫だと思っていたから》

《大沢たかおさんと離婚後外国の方と結婚していたとは知りませんでした！》

《そもそも再婚したことを知らなかったから》

第1位は、ベテラン演歌歌手の長山洋子（58）だ。

『捨てられて』や『じょんから女節』などのヒット曲で知られる長山。『NHK紅白歌合戦』にも10回以上出演し、演歌界を代表する実力派として知られている。着物の似合うしっとりとした美人というイメージもあり、アンケートでは「和のイメージ」と国際結婚のギャップに驚いたという声が多く寄せられた。

夫であるアメリカ人実業家とは、バラエティ番組をきっかけに知り合ったという。結婚翌年の2010年には娘が誕生している。2024年の「CHANTO WEB」のインタビューでは、「夫は毎日“綺麗だね”と褒めてくれる」と語るなど、仲睦まじい様子を明かしていた。

現在も『洋子の演歌一直線』（テレビ東京系）で司会を務め、演歌一筋の活動を続けている長山。そんな彼女を支えているのが、「演歌が大好き」という夫との結婚生活なのかもしれない。

《彼女は正統派の演歌歌手というイメージなので》

《静かで落ち着きのある感じで純和風って感じだったから》

《てっきり日本人と結婚していると思っていたから》

《すごく和のイメージがあって海外の人と知り合う機会がなさそうと勝手に思っていたので》