侍ジャパンのチームスタッフに「慌てないでください」　切実に訴え…「どうしたらいいか分からない」【WBC】

侍ジャパンでアナリストを務めるアイアトン氏が切実に訴えた(C)Getty Images

ドジャース・大谷翔平の通訳でもあり、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）では日本代表「侍ジャパン」のチームスタッフで、アナリストを務めているウィル・アイアトン氏が困惑する事態に陥った。

【写真】「最高に楽しかった！」WBC公式による東京への感謝のメッセージをチェック

同氏は自身のインスタグラムで「投稿始めて1週間で大変なことになりました」と綴ると、「アカウントが永久停止されました」と動画で報告。続けて「TikTokのアカウントがなぜか1週間しかやってないんですけども、永久BANされたという報告があり、TikTokを使えない感じです」と明かした。

さらに「心当たりが全くないんですけど、なぜか停止されていて、どうしたらいいか分からないんですけど、助けてください」と心境を述べると、「もし原因が分かる方は教えてください。本当によろしくお願いします」と、切実に訴えた。

これにはファンから「始めたばかりでフォロワー急に多くなると、スパム？と勘違いされることがあります！」といった声や「インスタだけでいいですよ！」「自分もインスタ派なので観るの楽しみにしてます」「InstagramとYouTubeで皆楽しめると思うので大丈夫 慌てないでください」と、続々と反応が寄せられていた。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]