【30MS 春日未来 （20th Anniv. YOU AND アイ！）】 3月14日 発売 価格：5,060円

BANDAI SPIRITSは、プラモデル「30MS 春日未来 （20th Anniv. YOU AND アイ！）」を3月14日に発売する。価格は5,060円。

本商品は、BANDAI SPIRITSの美少女プラモデル「30 MINUTES SISTERS（30MS）」と「アイドルマスター」シリーズのコラボより、「アイドルマスター ミリオンライブ！」に登場する「春日未来」を30MSのフォーマットでプラモデル化したもの。20周年記念衣装「YOU AND アイ！」と全身のパーツが同梱している。

髪飾りパーツは20周年記念衣装のデザインとオリジナルデザインの2種類が付属。表情パーツはタンポ印刷を施した3種類が付属し、口の中の色分けはパーツ分割で再現されている。

衣装は髪飾りや襟元など、細部にクリアパーツを採用し、そのまま組み立てるだけでカラフルな色分けや精密なディテールを再現。スカートの模様はプリントしたシートで再現している。

表情付きハンドパーツに加え、マイクが保持できるハンドパーツが付属する。

【付属品】

・フェイスパーツ(タンポ印刷)×3種

・ハンドパーツ×1式

・髪パーツ×1式

・マイク×1

THE IDOLM@STER TM & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.(C)BANDAI SPIRITS 2021

※発売日は流通により前後する場合があります。