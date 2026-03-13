“7月5日大災難説”に続き…11月に起こる！？「人類滅亡の予言」にもフォーカス3月22日（日）「ウソかホントかわからない やりすぎ都市伝説2026春」を放送！

