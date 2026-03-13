“7月5日大災難説”に続き…11月に起こる！？「人類滅亡の予言」にもフォーカス3月22日（日）「ウソかホントかわからない やりすぎ都市伝説2026春」を放送！
テレ東では3月22日（日）夜6時30分から「ウソかホントかわからない やりすぎ都市伝説2026春」を放送します。
今田耕司、東野幸治、千原兄弟、野性爆弾が司会を務める本番組は、“ウソかホントかわからないけどどうしても伝えたい話”を持つ都市伝説テラーたちが集結し、様々なジャンルの驚きの話を語りつくします。
ゲストには小倉優子、北山宏光、本田望結、元日向坂46丹生明里を迎え、今回もテラー渾身の「都市伝説」が目白押しです！
テラーにはおなじみの奥田修二（ガクテンソク）やロッシー（野性爆弾）らに加え、レインボーやママタルトといった初登場の面々も参戦！
2026年11月に人類滅亡の予言！？昨年の7月5日大災難説に続いて、新たな2つの予言が…！
およそ60年前に発表されていた謎の予言の中身とは！？
さらに「デパ地下が地下にある本当の理由」「パズルが世界で人気のワケ」といったものから、「スマホカレンダーに隠された1582年空白の10日間」「女性の肘に隠された秘密」のような今すぐ試してみたくなるような都市伝説まで。今回もバラエティ豊かなラインナップを35連発たっぷりお届けします。
昨年末の放送で大反響があった「下北沢タイムスリップ事件」。流れ星☆ちゅうえいと鐘崎リリカが遭遇した、番組史上“最も不可解な怪事件”に迫るべく、下北沢を知る人物7人に追加取材を敢行。するとタイムスリップではなかったかもしれない「新たな説」が浮上します。松重豊、甲本ヒロトとともに下北沢でアルバイトをしていた梶原善も参戦し、時空が止まった体験を語ります。
これまで数々の都市伝説を通じて世界の真実を暴いてきたMr.都市伝説 関暁夫。今回はついに、「人類と宇宙の真実」に迫ります。
関が今回注目したのは、超大国アメリカがひた隠しにしてきたとされる「地球外生命体とのつながり」と「裏の歴史」。その鍵を握るのが、今世界で注目される「UAP（未確認異常現象）公聴会」。
政府関係者や軍関係者らが証言するこの場で次々と語られたのは、アメリカ政府による地球外生命体の遺体回収の可能性、そしてアメリカ国防総省内で行われた宇宙人に関する非公式な議論ーー。
ついに要人たちが認め始めた「宇宙人の存在」…。これまで当番組が宇宙人に関する取材を通して視聴者に投げかけてきた数々の“点”が、ついに“線”となってつながっていきます。
「2026年から2039年に向け“情報開示”が進み、地球外生命体の存在がより明るみに出てくる。新たなゲートが開いていく。」関が放ったこの言葉が持つ意味とは…。
「信じるか信じないかは、あなた次第です」ーー。『やりすぎ都市伝説2026春』をお見逃しなく！
「やりすぎ都市伝説2026春」の放送に先駆けて、3月20日（金・祝）午後3時10分から2026春直前SPの放送が決定！テラーが語る「珠玉の怪談」を公開します。さらに3月22日の放送の一部を一足早く公開！放送が楽しみになるスペシャルをお楽しみに！
配信オリジナル版では、死の淵から生還した「九死に一生」の実体験を持つ芸人テラーが集結！西武新宿線で線路に落ちた老人を救出した緊迫の瞬間や、自らの致命傷を身代わりとなって防いだ「仏像」の怪異など、身の毛もよだつエピソードが語られます。
そしてかつて「進ぬ！電波少年（日本テレビ）」の企画で超能力を覚醒させた木谷真規が登場。人の“おでこの匂い”から本質や未来を読み解く驚愕の「おでこ占い」を披露します。MC・千原ジュニアのおでこを嗅いだ木谷が放った衝撃の一言にはジュニア本人が絶句する場面も……。こちらもお見逃しなく！
≪北山宏光 出演情報≫
ゲストとして出演する北山宏光が、2026年3月30日スタートのドラマプレミア23『産まない女はダメですか？ DINKsのトツキトオカ』に出演！傷ついた主人公・アサ（宮澤エマ）を支える、シングルファーザーの同僚・緒方誠士役を演じます。初回は3月30日（月）夜11時6分放送！
【作品内容】
結婚3年目、意識的に子供を持たない「DINKs」として自由を謳歌していた金沢アサ（宮澤エマ）と夫・哲也（浅香航大）。壮絶な過去から「子供は持たない」と誓うアサにとって、夫の理解こそが救いだった。
しかし、その信頼は残酷に裏切られる。「父親になりたい」と切望する哲也は、避妊具を細工し、アサの意思を無視して妊娠へと追い込む。訪れた産婦人科で衝撃の事実を告げられたアサ。さらに、そこには夫の過去を知る女・宇都宮沙也香（秋元真夏）が勤務していた……。望まぬ妊娠と夫の裏切り。重なる運命の歯車が、彼女の人生を狂わせていく。
【公式HP】
≪番組概要≫
【タイトル】ウソかホントかわからない やりすぎ都市伝説2026春
【放送日時】2026年3月22日（日）夜6時30分〜8時50分
【放送局】テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ九州放送
【配信】
広告付き無料配信サービス「TVer」などで見逃し配信！リアルタイム配信はTVerで。
【出演者】
司会：今田耕司、東野幸治、千原兄弟、野性爆弾
ゲスト：梶原善、筧美和子、小倉優子、北山宏光、本田望結、丹生明里
都市伝説外伝：Mr.都市伝説 関暁夫
都市伝説テラー：奥田修二（ガクテンソク）、初瀬悠太（ななまがり）、長谷川雅紀（錦鯉）、バッテリィズ、ママタルト、リンダカラー∞・Den、レインボー、
安藤なつ（メイプル超合金）、植田紫帆（オダウエダ）、
CRAZY COCO、福田麻貴（3時のヒロイン）、薄幸（納言）、山粼ケイ（相席スタート）、吉田結衣（カーネーション）
流れ星☆ちゅうえい、鐘崎リリカ
≪番組概要≫
【タイトル】ウソかホントかわからない“やりすぎ都市伝説“2026春直前SP
【放送日時】2026年3月20日（金）午後3時10分〜4時
【放送局】テレビ東京
【配信】
広告付き無料配信サービス「TVer」などで見逃し配信！
【出演者】
司会：千原ジュニア
ゲスト：島袋寛子、 的場浩司
都市伝説テラー：いぜん、植田紫帆（オダウエダ）、奥田修二（ガクテンソク）、
河村ノリト、國澤一誠、だいかん、チャンス大城、松原タニシ
≪配信概要≫
【タイトル】ウソかホントかわからない“やりすぎ都市伝説”配信オリジナル版「九死に一生」の実体験！
【放送日時】
2026年3月22日（日）
「やりすぎ都市伝説2026春」放送終了後配信スタート
【配信】
広告付き無料配信サービス「TVer」などで配信！
【出演者】
司会：千原ジュニア
ゲスト：筧美和子、森脇梨々夏
都市伝説テラー：木谷真規、ナターシャ、にしむらベイベー、ベン山形、若松航汰、渡辺元一郎
