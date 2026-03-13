今年は一味違う超大型バーガー「イエティ」が襲来！バーガーキング『アルファキング・イエティ ザ・ワンパウンダー』
株式会社ビーケージャパンホールディングスは、2026年3月13日（金）より、直火焼きの100％ビーフパティ4枚、まろやかな味わいのゴーダチーズ4枚と「ホワイトチーズソース」に、スモーキーなベーコン4枚とケチャップを加えた『アルファキング・イエティ ザ・ワンパウンダー』（総カロリー1,713kcal*1 総重量543g*2）を期間・数量限定で新発売する。
■食べ応え抜群な超大型チーズバーガー
バーガーキングは、直火焼きの100％ビーフパティの香ばしくジューシーな美味しさを堪能してもらうため、ビーフ4枚を使用した“ワンパウンダーシリーズ”を展開している。
2026年の“ワンパウンダーシリーズ”第1弾として、好評の超大型チーズバーガー「イエティ」が変化し、直火焼きの100%ビーフパティ4枚、ゴーダチーズ4枚、濃厚な「ホワイトチーズソース」に、新たにベーコンとケチャップを組み合わせた『アルファキング・イエティ ザ・ワンパウンダー』が期間・数量限定で登場する。
『アルファキング・イエティ ザ・ワンパウンダー』は、バーガーキング自慢の直火焼きの100％ビーフパティ4枚に、スモーキーなベーコン4枚と、味のアクセントのピクルス、まろやかな味わいのゴーダチーズスライスを贅沢に4枚重ねた。カマンベールのコクとにんにくの旨味が濃厚な「ホワイトチーズソース」とケチャップで仕上げた、食べ応え抜群な超大型チーズバーガーだ。
また発売を記念し、『アルファキング・イエティ ザ・ワンパウンダー』を購入した人へ「オリジナルステッカー」を数量限定（※無くなり次第終了）で提供する。
注文の際は食べやすい「ハーフカット」がおすすめだ。レジカウンターで「ハーフカット」とオーダーすると半分にカットして提供する。持ちやすく、肉汁とチーズのおいしさたっぷりの真ん中から食べることができる。
『チーズバーガー好きの皆様、大型バーガー好きの皆様、“ワンパウンダーシリーズ”好きの皆様、バーガーキングファンの皆様も、総カロリー1,713*1、総重量543g*2の、ビーフパティ4枚、ゴーダチーズ4枚、濃厚な「ホワイトチーズソース」に、ベーコンとケチャップを加えた『アルファキング・イエティ ザ・ワンパウンダー』をぜひこの機会に存分にお楽しみください。』
バーガーキングの2026年“ワンパウンダーシリーズ”第1弾
『アルファキング・イエティ ザ・ワンパウンダー』の全貌
*1 栄養成分等の数値は配合に基づいた標準値。実際の商品は数値に誤差が出る場合がある。
*2 総重量には個体差がある。予めご了承のこと。
■商品概要
商品名：アルファキング・イエティ ザ・ワンパウンダー
発売日：2026年3月13日（金）〜
価 格：単品 2,390円、セット 2,690円
特 典：オリジナルステッカー
〈注意事項/利用条件〉
※セットはフレンチフライ（S）とドリンク（Ｍ）となる。
※モーニング実施店舗では10:30以降の販売となる。
※数量限定商品につき、売り切れ次第、販売終了となる。
※『アルファキング・イエティ ザ・ワンパウンダー』を1つ（単品・セットいずれも）購入ごとに、オリジナルステッカーを1枚提供する。
※一部店舗では、取り扱っていない。
※店舗により、販売時間帯が異なる。
※店舗の状況により、販売を一時中止する場合がある。
※価格は全て総額表示（税込み価格）。
※予告なく商品設計、価格が変わる場合がある。
※画像はイメージ。
■特典
『アルファキング・イエティ ザ・ワンパウンダー』を1つ（単品・セットいずれも）購入ごとに、「オリジナルステッカー」を1枚提供する。
〈注意事項〉
※数量限定。無くなり次第終了となる。
※事前のお取り置きは承っていない。
※画像はイメージ。
※下記店舗では、『アルファキング・イエティ ザ・ワンパウンダー』を販売していない。予めご了承のこと。
バーガーキング東京競馬場店（東京都府中市日吉町1-1 フジビュースタンド 2F フードコート）
バーガーキング栂池雪の広場店（長野県北安曇郡小谷村大字千国乙12840-1）
バーガーキング京都競馬場店（京都府京都市伏見区葭島渡場島町32 京都競馬場 1F フードコート）
■バーガーキング 公式サイト
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■カルチャーに関連した記事を読む
・再春館製薬所が提案する『⾃然のちから×⾃⼰回復⼒＝「美活」』を体感！「美活カフェ 2026 at 東京ミッドタウン日比谷」プレス事前体験
・とろける季節を、召しあがれ！すき家「デミグラスチーズ牛丼」「おんたまデミグラスチーズ牛丼」
・NEO阿波踊り集団「寶船」、外交関係樹立90周年事業として国立劇場・最大級カーニバルを巡る中米6ヶ国ツアーを完走
・幅40cm！狭いデスクでも設置ができる木製モニター台
・高火力ストーブと無煙グリルの二刀流！「LOGOS 無煙 メシ暖房グリル（ファンの力で火力抜群）」
■食べ応え抜群な超大型チーズバーガー
バーガーキングは、直火焼きの100％ビーフパティの香ばしくジューシーな美味しさを堪能してもらうため、ビーフ4枚を使用した“ワンパウンダーシリーズ”を展開している。
『アルファキング・イエティ ザ・ワンパウンダー』は、バーガーキング自慢の直火焼きの100％ビーフパティ4枚に、スモーキーなベーコン4枚と、味のアクセントのピクルス、まろやかな味わいのゴーダチーズスライスを贅沢に4枚重ねた。カマンベールのコクとにんにくの旨味が濃厚な「ホワイトチーズソース」とケチャップで仕上げた、食べ応え抜群な超大型チーズバーガーだ。
また発売を記念し、『アルファキング・イエティ ザ・ワンパウンダー』を購入した人へ「オリジナルステッカー」を数量限定（※無くなり次第終了）で提供する。
注文の際は食べやすい「ハーフカット」がおすすめだ。レジカウンターで「ハーフカット」とオーダーすると半分にカットして提供する。持ちやすく、肉汁とチーズのおいしさたっぷりの真ん中から食べることができる。
『チーズバーガー好きの皆様、大型バーガー好きの皆様、“ワンパウンダーシリーズ”好きの皆様、バーガーキングファンの皆様も、総カロリー1,713*1、総重量543g*2の、ビーフパティ4枚、ゴーダチーズ4枚、濃厚な「ホワイトチーズソース」に、ベーコンとケチャップを加えた『アルファキング・イエティ ザ・ワンパウンダー』をぜひこの機会に存分にお楽しみください。』
バーガーキングの2026年“ワンパウンダーシリーズ”第1弾
『アルファキング・イエティ ザ・ワンパウンダー』の全貌
*1 栄養成分等の数値は配合に基づいた標準値。実際の商品は数値に誤差が出る場合がある。
*2 総重量には個体差がある。予めご了承のこと。
■商品概要
商品名：アルファキング・イエティ ザ・ワンパウンダー
発売日：2026年3月13日（金）〜
価 格：単品 2,390円、セット 2,690円
特 典：オリジナルステッカー
〈注意事項/利用条件〉
※セットはフレンチフライ（S）とドリンク（Ｍ）となる。
※モーニング実施店舗では10:30以降の販売となる。
※数量限定商品につき、売り切れ次第、販売終了となる。
※『アルファキング・イエティ ザ・ワンパウンダー』を1つ（単品・セットいずれも）購入ごとに、オリジナルステッカーを1枚提供する。
※一部店舗では、取り扱っていない。
※店舗により、販売時間帯が異なる。
※店舗の状況により、販売を一時中止する場合がある。
※価格は全て総額表示（税込み価格）。
※予告なく商品設計、価格が変わる場合がある。
※画像はイメージ。
■特典
『アルファキング・イエティ ザ・ワンパウンダー』を1つ（単品・セットいずれも）購入ごとに、「オリジナルステッカー」を1枚提供する。
〈注意事項〉
※数量限定。無くなり次第終了となる。
※事前のお取り置きは承っていない。
※画像はイメージ。
※下記店舗では、『アルファキング・イエティ ザ・ワンパウンダー』を販売していない。予めご了承のこと。
バーガーキング東京競馬場店（東京都府中市日吉町1-1 フジビュースタンド 2F フードコート）
バーガーキング栂池雪の広場店（長野県北安曇郡小谷村大字千国乙12840-1）
バーガーキング京都競馬場店（京都府京都市伏見区葭島渡場島町32 京都競馬場 1F フードコート）
■バーガーキング 公式サイト
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■カルチャーに関連した記事を読む
・再春館製薬所が提案する『⾃然のちから×⾃⼰回復⼒＝「美活」』を体感！「美活カフェ 2026 at 東京ミッドタウン日比谷」プレス事前体験
・とろける季節を、召しあがれ！すき家「デミグラスチーズ牛丼」「おんたまデミグラスチーズ牛丼」
・NEO阿波踊り集団「寶船」、外交関係樹立90周年事業として国立劇場・最大級カーニバルを巡る中米6ヶ国ツアーを完走
・幅40cm！狭いデスクでも設置ができる木製モニター台
・高火力ストーブと無煙グリルの二刀流！「LOGOS 無煙 メシ暖房グリル（ファンの力で火力抜群）」