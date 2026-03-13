今年は一味違う超大型バーガー「イエティ」が襲来！バーガーキング『アルファキング・イエティ ザ・ワンパウンダー』

今年は一味違う超大型バーガー「イエティ」が襲来！バーガーキング『アルファキング・イエティ ザ・ワンパウンダー』