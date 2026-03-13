元テレビ東京でフリーアナウンサーの森香澄（30）が12日放送のフジテレビ「トークィーンズ」（木曜後11・00）に出演。手の所作が綺麗だと思う人気タレントを明かした。

姿勢の話題になり、森は「アナウンサーで入った時に会社の研修で、座り方とかお辞儀の仕方をマナー講座の方から教わったので、姿勢は大丈夫なんですけど」と切り出した。

局アナ時代を振り返り、「アナウンサーって絶対に手カンペとか台本を持ってる」と回想。フリーに転身後、タレントとしてテレビ番組に出演する際、「手持ち無沙汰になったので、手をどうしたらいいのか分からなかった」と打ち明けた。

「それで最初にテレビに出た時に、家族から“手が下品すぎる”」と指摘されたことを告白。両手を広げて上に向ける仕草をしながら「こうやってしゃべっちゃってて」といい、「それが下品だってなって、家族会議が開かれた」と明かした。

しかし「その結論が、指原さんの手の所作が綺麗だからマネしようってなった」と報告すると、スタジオでは驚きの声が。タレントの指原莉乃が、指を揃えた手で口元を押さえる様子などに感心したといい、「手の所作がお綺麗だなと思って」と伝えた。

これを受けて、当の指原は「褒められると思ってない時に褒められるの、うれしい！うれしすぎる！」と大喜びだった。