9人組アイドルグループ「Flower*Hour（フラワーアワー）」のメンバー・夏月茉凜（なつきまりん、23）が、12日までに自身のXを更新。在籍する大学の留年が決まったことを報告した。



【写真】清々しい「卒業不可」の4文字

教育学部に通う大学生であることを、過去に明かしている夏月は「【大切なご報告】」として、「卒業不可」とされた卒業判定結果の画像を添付。「この度、私は大学の留年が決定いたしました！卒論は無事に受理されましたが、その他の単位取得の関係で（薄々予想していましたが）大学5年生に進級いたします」とつづった。



夏月は「父には報告したのですが、母にまだ伝えてないのでみんな秘密にしてください！」と、内緒にするようファンに呼びかけた。



コメント欄には「進級おめでとう!」「まだ学割使えるね!!」と、励ます言葉が並んだ。



16日に都内で予定されているライブでは、大学を卒業するメンバーがはかま姿で登場する予定だが、夏月は別のポストで「イベント確定＆発表時に卒業出来るか本当にどっちか分からない不安があったため、袴メンバーとしての出演は無しにしていただきました。あとはお祝いされたりするのが恥ずかしくて気まずいので今後卒業するタイミングでも袴イベントはしない予定です！」と念を押していた。



（よろず～ニュース編集部）