¸µË½Áö²¦¤È£Ò£É£Ú£É£Îºç¸¶»á¤¬ÅÁÀâ¤Î¡Ö£Ð£Ò£É£Ä£Å¡×¡Ö¥Ï¥Ã¥¹¥ë¡×¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡ÖºÇ½é¡¢Ä¹½£¤µ¤ó¤Ï·ù¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×
¡¡¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¸ÞÎØ½ÀÆ»¶ä¥á¥À¥ë¤Ç¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤¿à¸µË½Áö²¦á¾®ÀîÄ¾Ìé»á¡Ê£µ£·¡Ë¤¬¡¢¼«¿È¤Î£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¾®ÀîÄ¾Ìé¤ÎË½Áö²¦¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤ò¹¹¿·¡£³ÊÆ®µ»¥¤¥Ù¥ó¥È£Ò£É£Ú£É£Î¡×¤Îºç¸¶¿®¹Ô£Ã£Å£Ï¡Ê£¶£²¡Ë¤È¤ÎÂÐÃÌ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¾®Àî»á¤Ï£²£°£°£°Ç¯Âå¡¢ºç¸¶»á¤¬¼ê³Ý¤±¤¿£Ò£É£Ú£É£Î¤ÎÁ°¿È¤ÎÁí¹ç³ÊÆ®µ»¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö£Ð£Ò£É£Ä£Å¡×¤È¥×¥í¥ì¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥Ï¥Ã¥¹¥ë¡×¤Ë»²Àï¡£¸µ¥Ï¥Ã¥¹¥ë£Ç£Í¤Ç£Ò£É£Ú£É£Î¤Îºû¸¶·½°ì¹ÊóÉôÄ¹¤â²Ã¤ï¤ê¡¢àÅÁÀâ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥Èá¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¾®Àî»á¤Ï¡Ö¥×¥í¥ì¥¹¤ÎÍ×ÁÇ¤ò£Ð£Ò£É£Ä£Å¤Ë»ý¤Á¹þ¤ó¤À¤é¡¢¥¹¥²¡¼¡¢ÅÜ¤é¤ì¤¿¡££Ð£Ò£É£Ä£Å¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬ÅÜ¤Ã¤Æ¤ó¤Î¡£ÅÜ¤ì¤ÐÅÜ¤ë¤Û¤É¤³¤Ã¤Á¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£
¡¡£²£°£°£°Ç¯¤Ë¤Ï¡Ö£Ð£Ò£É£Ä£Å¡¦£Ç£Ð¡×¤Î²ñ¸«¤ËÍðÆþ¤·¡¢¹âÅÄ±äÉ§¤ËµÆ¤Î²ÖÂ«¤òÅê¤²¤Ä¤±¤ëÁûÆ°¤òµ¯¤³¤·¤¿¡£¡Ö³°¹ñ¿Í¤¿¤Á¤Ï²¿¤âÊ¹¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¥ª¥ì¤ò¤¿¤À¤ÎÍðÆþ¼Ô¤È»×¤Ã¤Æ¡¢Ã¯¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤¬¤Ã¤Á¤ê¤ä¤é¤ì¤¿¡££Ð£Ò£É£Ä£Å¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¤ó¤À¤¾¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢ºç¸¶»á¤â¡Öº£¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤à¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¾Ð¤¦¤È¡¢¡Ö¤¢¤ÎÅö»þ¤Ï¾®ÀîÀûÉ÷¡£¾®Àî¤µ¤ó¤Î°ìµó¼ê°ìÅêÂ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£°ì»þÂå¤òÃÛ¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡×¤È¡¢Ë½Áö²¦¤ò»ý¤Á¾å¤²¤¿¡£
¡¡ºç¸¶»á¤Ï¥¿¥ì¥ó¥È¤ä¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤â¥ê¥ó¥°¤Ë¾å¤²¡¢ÇËÅ·¹Ó¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤À¤Ã¤¿¥Ï¥Ã¥¹¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Öº£¤Î»þÂå¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤â¤Ã¤È¥¦¥±¤Æ¤¿¤«¤â¤è¡£¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢£Ô£é£ë£Ô£ï£ë¤È¤«£Ó£Î£Ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¡£¤¢¤ÎÅö»þ¤Ç¤ÏºÇÀèÃ¼¡¢¶Ë¾å¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤¿¡×¤È¶»¤òÄ¥¤ë¡£¡Öº£¤Î»þÂå¤Ç¤âº¬¤Ã¤³¤Ï°ì½ï¡£¥ª¡¼¤Á¤ã¤ó¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤³¤È¤ò¤ä¤ì¤ë¥×¥í¤Î³ÊÆ®²È¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤é¡¢Âç¿Íµ¤¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤Þ¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÅö»þ¤Î³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¤Ë¤â¡¢¿Íºà¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¾®Àî»á¤¬¡Ö³°¹ñ¿Í¤¬¾¡¼ê¤Ë¼«Ê¬¤Î¥¥ã¥é¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¸À¤¨¤Ð¡¢ºç¸¶»á¤â¡Ö¥»¥ë¥Õ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡£¥ô¥¡¥ó¥À¥ì¥¤¡Ê¥·¥¦¥Ð¡Ë¤È¤«¡¢¥¯¥¤¥ó¥È¥ó¡Ê¥é¥ó¥Ú¥¤¥¸¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¡Ë¤È¤«¡¢¡Ê¥¢¥ó¥È¥Ë¥ª¡¦¥Û¥É¥ê¥³¡Ë¥Î¥²¥¤¥é¤¿¤Á¡¢¥Ò¡¼¥¹¡¦¥Ò¡¼¥ê¥ó¥°¤È¤«¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤¿¤é¿Íµ¤¼Ô¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤«¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÇä¤êÊý¤ò¤¢¤ÎÅö»þ¤Î³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¤Î¤Û¤¦¤¬¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¾®Àî¤µ¤ó¤¬¥¦¥±¤Æ¤¿¤ê¡¢ºùÄí¡ÊÏÂ»Ö¡Ë¤¬¥¦¥±¤Æ¤¿¤ê¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¤Þ¤Í¤ëÁª¼ê¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡¡¾®Àî»á¤Î¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤À¤Ã¤¿¥Ï¥Ã¥¹¥ë¥Ý¡¼¥º¤Ï¡¢¼Ò²ñ¸½¾Ý¤Ë¤Þ¤Ç¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö¥×¥í¥ì¥¹¤Ë´°Á´¤Ê¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤òµ¯¤³¤·¤¿¡×¡Êºç¸¶»á¡Ë¥Ï¥Ã¥¹¥ë¤Ë¤Ï¡¢¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¥Þ¥Ã¥È¤Î¾ÝÄ§¤À¤Ã¤¿Ä¹½£ÎÏ¤Þ¤Ç²Ã¤ï¤Ã¤¿¡£ºç¸¶»á¤Ï¡ÖºÇ½é¡¢Ä¹½£¤µ¤ó¤È¤«·ù¤¬¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡¢¡ÖÄ¹½£¤µ¤ó¤â¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï´è¸Ç¤ÊÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤±¤É¡¢¿·¤·¤¤¾®Àî¤µ¤ó¤¬¤ä¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ë¡¢º£¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¶¨ÎÏ¤¹¤ë°Õ»Ö¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¡£ºû¸¶»á¤Ï¡ÖÄ¹½£¤µ¤ó¤¬¾®Àî¤µ¤ó¤Î¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ë¶½Ì£¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤¬¼é¤Ã¤Æ¤¤¿¥×¥í¥ì¥¹¤â¤¢¤ë¤·¡¢¤½¤³¤Î³ëÆ£¤¬¤¹¤´¤¤´¶¤¸¤é¤ì¤¿¡×¤È¡¢Åö»þ¤ÎÍÍ»Ò¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£