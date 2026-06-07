タレント若槻千夏（41）指原莉乃（33）が6日深夜放送のフジテレビ系「指原千夏」（土曜深夜0時45分）に出演。指原がプロデュースする≠ME（ノットイコールミー）のメンバー、櫻井もも（22）に励まされたエピソードを語った。櫻井は若槻とTBS系「ラヴィット!」で共演しており、若槻は「ももきゅん大好き。ももきゅんは、めちゃくちゃ話しかけてくれるの」と櫻井のトークスキルを褒めていた。指原は「私も、ももに励まされたことがあ