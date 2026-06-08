2026年6月2日、千葉市と千葉ロッテマリーンズイオンモールの三者は「千葉マリンスタジアム再構築基本計画策定に係る協定書」を締結しました。プロ野球ファンやライブ・イベント参加者にとって最大の朗報と言えるのが、当初の屋外型想定から一転し、天候や強風に左右されない「屋内型（ドーム化）」を見据えた検討が本格化したこと。2034年頃の開業を目指し、新駅「幕張豊砂駅」周辺を巨大なボールパークへと変貌させる計画が進ん