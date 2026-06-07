アイドルグループ・Nu FEEL.（ニューフィール、uは上に分音記号）の鈴木愛來（19）が、7日までに自身のXとYouTubeを更新し、脳梗塞発症から手術を経て復帰するまでの壮絶な経験を語った。【動画】19歳のアイドルが脳梗塞になった話鈴木は2025年2月28日まで、SKE48に所属。今年1月にNu FEEL.に加入。しかし、脳梗塞で入院していることが2月12日に明らかになり、治療を重ね、5月には手術を受けたと伝えていた。鈴木は、Xで「こ