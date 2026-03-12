韓国の男性8人組「Stray Kids」のスンミン(25)が左足首の疲労骨折の疑いと診断されたため、当面の間、一部パフォーマンスを制限することがわかった。12日に所属事務所が伝えた。

グループの公式Xなどを通じ、所属事務所「JYPエンターテインメント」がコメントを発表。スンミンについて「足周辺の不快感が再発したため病院を受診し、精密検査の結果、左足首の疲労骨折の疑いとの診断を受けました」と報告。

「歩行などの軽い日常生活には支障はありませんが、早期回復のために十分な休息が必要であるという専門医の所見により、スンミンは当面の間、無理な身体活動を控え、安静にする予定です」とし、3月末、4月に開催予定のファンミーテイングについては、パフォーマンスが一部制限される可能性があるとした。

「スンミンのステージを楽しみにしてくださっていたSTAYの皆さまには、突然のお知らせでご心配をおかけしてしまい申し訳ございません」と謝罪し、「当社はアーティストの健康を最優先に考え、アーティストケアおよびスンミンの一日も早い回復のため最善を尽くしてまいります」とコメントした。

JYP所属のアーティストでは、2月に人気ガールズグループ「TWICE」のダヒョン(27)が足首を骨折し、当面の間活動を休止することが発表されている。