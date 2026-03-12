昨年12月にホストに「真叶（まなと）」の源氏名で転身した元俳優の前山剛久（35）。元恋人で’21年12月に急逝した女優・神田沙也加さん（享年35）について言及した動画が大炎上している。

前山は、勤務する東京・六本木にあるメンズラウンジの代表取締役で、先輩ホストでもあるYUKIYAのYouTubeチャンネルに3月1日にアップされた動画に出演。

沙也加さんの死後、前山が沙也加さんを罵倒する音声データや元カノとの二股疑惑が一部週刊誌で報じられ、芸能界引退を余儀なくされた前山は、動画内で騒動について「最後ミュージカル頑張ってる時に色々ニュースになった」と振り返った。

それに対し、YUKIYAは「ぶっちゃけさ、付き合ってる期間短かったでしょ？」「こっちからしたらさ、2カ月しか付き合ってない子が急にポーンみたいな……」と返し、流出した前山と元カノのLINEについて、「LINEがやばいみたいなのを叩かれて、アハハハハ。俺笑っちゃって（笑）」と、おもしろがるそぶりも見せていた。

また、二股疑惑は“沙也加さんの誤解”と主張する前山に、「それで（沙也加さんが）キーッてなっちゃったんだ」「大変そうだな」などと同情を寄せ、「あんまり悪く言うつもりはないし、結果亡くならなくてもええやんって正直思うよね」と発言。「言い方アレだけど、なんか呪われないかな？ オレ喋って」と冗談めかして沙也加さんをいじるような場面もあった。

2人は沙也加さんの名前を直接は出していなかったものの、前山は「Kさん」と呼び、語っていた内容から沙也加さんのことであるのは明らか。そのため、もうすでにこの世を去り、反論の機会を持たない沙也加さんの話題を一方的に、時には茶化すような発言もしていた2人に対してSNS上では批判が殺到した。

《急にポーンってなに？ ご遺族の目に入る可能性もあるのに、こんな会話を流す必要があるのでしょうか。「呪われないかな」って…言っていい事と悪い事があるでしょ》

《このYouTubeでわざわざこんな事を話す必要あるの？》

《流石に度を超えてる》

これを受け、前山は10日にInstagramで《社長とお話して、現在在籍しているメンズラウンジを一度退店する運びとなりました》と店を去ることを発表した。

そして11日には動画を投稿した発端でもあるYUKIYAが、自身のYouTubeチャンネルで謝罪動画を投稿した。

「先日公開した動画についてのご報告と謝罪」と題した1分30秒の動画で、黒いスーツに身を包んだYUKIYAは冒頭、「この度、私が公開した動画につきまして多くの方に不快な思いをさせてしまい、誠に申し訳ございませんでした」と謝罪し、深く頭を下げた。

続けて、「動画内では一緒に働いてる仲間のことを伝えたいという思いがありましたが、結果として取り上げるべきでない話題に軽率に触れてしまい、配慮にかけた内容となってしまいました」といい、「そのことでご遺族を始め、多くの方のお気持ちを傷つける結果となってしまったことを深く反省しております」と反省の弁を述べた。

さらに、「日頃から応援してくださってる方々に も不快な思いや悲しい気持ちを抱かせてしまいましたことを心よりお詫び申し上げます」と再び頭を下げ、発信内容の慎重さを欠いたことを謝罪するとともに、動画を非公開にしたことを報告した。

騒動の影響は大きく、YUKIYAが謝罪動画内で、別の店舗に対して問い合わせが多数発生しているといい、今回の件に関しては店舗に連絡しないよう訴えた。

軽率な動画の代償はあまりにも大きかったようだ。