キオクシアホールディングス<285A.T>が断トツの売買代金をこなし３連騰。取引時間中としては今月３日以来となる２万２０００円台を回復した。前日の米国株市場ではＮＹダウが一時５００ドルを超える下落で、終値でも２９０ドル弱の下げで約３カ月ぶりの安値をつけたが、半導体関連は相対的に強さを発揮した。フィラデルフィア半導体株指数（ＳＯＸ指数）は３日続伸しており、特にＮＡＮＤメモリーのサンディスク＜SNDK＞が６％近い上昇で気を吐いている。



ＡＩデータセンター向けでＮＡＮＤメモリー需要が盛り上がっており、サンディスクに対する強気レポートが出回るなどマーケットで耳目を集めている。東京市場にもこの流れが波及している。キオクシアはサンディスクと同業態であり、国内で生産工場を共同運営していることなどから両銘柄の株価連動性は高い。



出所：MINKABU PRESS