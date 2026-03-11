ロケバス運転手と結婚の新川優愛、“巧妙”な連絡先の聞き方が話題「積極的で可愛い」「旦那さん羨ましすぎ」
【モデルプレス＝2026/03/11】女優でモデルの新川優愛が8日、「秘密のママ園2」＃6（ABEMA／よる9時〜）に出演。夫との馴れ初めを明かした。
【写真】新川優愛、31歳イケメンと背中合わせ密着
番組冒頭では、9歳年上のロケバス運転手と結婚して話題となった新川が、夫との馴れ初めを告白。「私はロケバスの運転手さんと結婚したんですけど、お仕事させてもらったのは10代のころから。『あ、いいな』と思ってから」と夫との出会いを回想し、「お仕事中もプライベート中もそうですし、優しさもあるしユーモアもある」と人柄を伝えた。
また、タレントの峯岸みなみが「（新川の）連絡先の聞き方が巧妙で」と切り出すと、新川は「共通のスタッフさんに『ロケバスに忘れ物をしちゃって。人にあまり言いたくないものだから、見つけたいんだけど（運転手の）連絡先を教えてもらえませんか』って」と夫の連絡先を聞いた方法を明かした。共演者から「普通に聞いて！」とツッコまれると、新川は「難しいじゃないですか。警戒もされるだろうし」と口に。続けて共演者が「旦那さん、ラッキー案件」と口々に話すと、新川は「私がラッキーです。あんな方と結婚できて」と笑顔を見せていた。
この放送を受け、視聴者からは「結構積極的で可愛い」「たしかに巧妙」「旦那さん羨ましすぎ」「幸せそうで微笑ましい」などと反響が上がっている。新川は、2019年に結婚。2023年5月に第1子誕生を発表した。（modelpress編集部）
情報：ABEMA
【Not Sponsored 記事】
【写真】新川優愛、31歳イケメンと背中合わせ密着
◆新川優愛、夫との馴れ初め明かす
番組冒頭では、9歳年上のロケバス運転手と結婚して話題となった新川が、夫との馴れ初めを告白。「私はロケバスの運転手さんと結婚したんですけど、お仕事させてもらったのは10代のころから。『あ、いいな』と思ってから」と夫との出会いを回想し、「お仕事中もプライベート中もそうですし、優しさもあるしユーモアもある」と人柄を伝えた。
◆新川優愛、2019年に結婚
この放送を受け、視聴者からは「結構積極的で可愛い」「たしかに巧妙」「旦那さん羨ましすぎ」「幸せそうで微笑ましい」などと反響が上がっている。新川は、2019年に結婚。2023年5月に第1子誕生を発表した。（modelpress編集部）
情報：ABEMA
【Not Sponsored 記事】