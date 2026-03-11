アニメ「遊☆戯☆王」シリーズの公式Xアカウントは3月11日、米ホワイトハウスの公式Xアカウントが投稿した動画に、同作品の映像が権利者の許諾なく使用されているとして、関係者は関与していないとする声明を発表した。

声明では「アニメ『遊☆戯☆王』シリーズの映像が、権利者の許諾なく使用されている投稿が確認された」と指摘。「原作およびアニメ関係者は一切関与しておらず、当該知的財産の使用を許諾した事実もない」としている。

●「ドラゴンボール」も利用か？

問題となっているのは、ホワイトハウス公式アカウントが3月6日に投稿した動画で、戦争をイメージさせる映画やゲーム、アニメなどの人気作品のシーンを編集したものとみられる。動画には「遊☆戯☆王」のほか、「ドラゴンボール」など複数の作品の映像も含まれているとみられる。

この動画をめぐっては、権利者の許可を得ているのかどうか不明との指摘が相次いでいる。海外メディアによると、動画には、映画やゲームなど多数の作品のクリップが含まれており、許諾の有無は明らかになっていないという。

SNS上では「無断使用ではないか」「作品を政治利用しているのでは」といった批判や疑問の声も上がっている。