有名実業家の河原由次氏が、新幹線内の自席で大阪みやげの定番「551蓬莱の豚まん」を食べようとしたところ、隣の乗客に注意されたという顛末を自身のXに投稿したのは3月4日だった。

「河原氏は《大阪→東京の新幹線 お腹減ったから新大阪駅で551の豚まん買って、車内で食べてたら隣のおっさんに言われた。「551は新幹線で食べちゃダメだろ」》と注意されたことを綴っています。

これに対して《は？こんなことわざわざ言ってくるんだと思って思わず「何言ってるの？」って言ったらそこから東京までずっとダンマリ。こういう自分の価値観をいきなり他人に押し付ける人、どう思う？》と問いかけました。

これに《公共の乗り物で匂いの強いものを食べる…あんまり感心は出来ない》など、批判コメントが殺到する事態となりました」（芸能記者）

その河原氏が9日、Xを更新したところ、またまた炎上してしまった。

河原氏は鰻重の写真とともに《ランチ行って思ったこと。店を出るときみんな普通に「ごちそうさまでした」「ありがとうございます」「美味しかったです」って言う。でも普通に考えたら 俺たちお店にご馳走してもらったわけじゃない。普通にお金払ってる。むしろ店側からしたら「食べに来てくれてありがとうございます」やろ》と疑問を呈した。

すると、X上では

《こっちは対価を払ってサービスを提供される側、飲食店は対価を受けとってサービスを提供する側、で対等だと思ってる》

など賛同の意見もリプライされたが、ほとんどは

《「お金を払っているんだから店が感謝すべき」という考えは、裏を返せば「金さえ払えば立場が上」という発想になりかねません》

など批判のリプライが殺到することとなった。

そうしたなか、お笑いコンビ・スリムクラブの真栄田賢も、3月9日、自身のXに河原氏の投稿を引用しながら《良い悪いはない。理屈か、気持ち、どちらで生きてるかだよね。ただ、この方に、読んでくれた人達のおかげで収益があるなら、読んで下さりありがとうと言ったら？と伝えたら、怒りそう》と投稿。

直後に河原氏はこの投稿に対し、《勘違いしてる人多いけど 俺、X収益化してない。インプで1円も貰ってない。ただ疑問書いただけだ。そして、あんた芸人やろ。Xで語ってバズらせる前に人笑わせろ》と応戦した。

これにも《笑わせてきたからあれだけのフォロワーがいると思うんですよ》などSNS上では大量の意見が寄せられるなど、収拾がつかないことになっている。飲食店での「ごちそうさま」をめぐる議論の応酬は、どのような結末に至るのだろうか。