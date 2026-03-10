サッカーユニフォーム研究家「ともさん」が宮崎のユニフォームに注目した

Jリーグ百年構想リーグは2月から6月までの4か月間に渡り開催され、J1は東西に、J2・J3は東西にそれぞれ2グループの計4グループに分かれて戦っている。

そんななか、サッカーユニフォーム研究家である「ともさん」はテゲバジャーロ宮崎が特別シーズンで着用する1着に注目している。

宮崎のユニフォームは新サプライヤーにZOZOが迎え入れられた。ZOZOはカスタマーサポート部門などのオフィスが宮崎県内にあり、宮崎と深いつながりがあり、テゲバジャーロ宮崎とも2020年より「クラブビジョン推進パートナーシップ契約」を締結し、ユニフォームやグッズのデザインなどを通じて、クラブの活動を継続的にサポートする立場であった。

そして満を持してサプライヤーとなったZOZOがデザインしたのは宮崎で多く語り継がれる神話を下に、神事に用いられる「紙垂（しで）」がモチーフにされている。

「『前に向かって突き進み、実りをもたらす』という意味を持つ紙垂のデザインには、神聖なピッチで勝利を目指して突き進むクラブの姿と、宮崎とともに発展・繁栄していくようにという願いが込められている」と、ともさんはデザインについて解説した。（FOOTBALL ZONE編集部）