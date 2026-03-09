アニメ『BEASTARS FINAL SEASON』 Part2　配信開始＆ノンクレジットOPED解禁！オフィシャルサウンドトラック配信スタート！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

肉食獣と草食獣の共存する世界で、本能と向き合う若き獣たちの群像劇。大人気「動物版、青春群像劇」アニメ、ついに完結。数々のマンガ賞を受賞し全世界累計発行部数 1000 万部を超える傑作コミック『BEASTARS』(板垣巴留・秋田書店 「少年チャンピオン・コミックス」刊)を原作とし、日本屈指のCGアニメスタジオ・オレンジが制作した同名アニメシリーズは、2019年の第1期放送以降、国内外で高い評価を獲得してきた。第1期・第2期は各種プラットフォームにて好評配信中。完結編の前章となる『BEASTARS FINAL SEASON』Part1は2024年12月よりNetflix で独占配信中。

そしてこの度、シリーズ最終章となる『BEASTARS FINAL SEASON』Part2がNetflix独占配信開始スタート。併せてノンクレジットOP/EDの配信がスタートした。

●主題歌情報

OPテーマ

「LA FERALIA」

神前暁

Part1 から続くレゴシとメロンとの闘いの軌跡を中心とした映像を、 TVアニメ『BEASTARS』第1期から劇中音楽を担当している神前暁が手がけた楽曲が彩る。

EDテーマ

「Tiny Light」

SEVENTEEN

アニメ「葬送のフリーレン」エンディング映像などを手掛けた切り絵アニメーションクリエイター・hohobun による映像を、世界のポップミュージックシーンを代表する13人組グループ・SEVENTEENの「Tiny Light」がED主題歌として彩る。切り絵アニメーション映像と併せて、レゴシからハルへの想いなどが込められた楽曲も楽しんでほしい。

●配信情報

『BEASTARS FINAL SEASON』オリジナルサウンドトラック Vol.2

配信中



●作品情報

TVアニメ「BEASTARS FINAL SEASON」

『BEASTARS FINAL SEASON』Part 2 配信スタート

＜INTRODUCTION＞

肉食獣と草食獣の共存する世界で、

本能と向き合う若き獣たちの群像劇。

大人気「動物版、青春群像劇」アニメ完結編が動き出す。

数々のマンガ賞を受賞し全世界累計発行部数 1000 万部を超える傑作コミック『BEASTARS』(板垣巴留・秋田書店 「少年チャンピオン・コミックス」刊）。2019 年、日本屈指の CG アニメスタジオ・オレンジが制作した同名アニメは、国内外で高い評価を得ました。そんな人気作待望の完結編が、分割2クールにてNetflix独占配信決定。Part1は2024年12月5日より配信中。完結作となるPart2は2026年3月7日配信開始予定。

＜STORY＞

【「BEASTARS FINAL SEASON」Part2】

メロンの暗躍によって、見せかけの平穏は破られた。

草食獣と肉食獣が互いへの不信を募らせる中、ハルにもメロンの牙が迫る。

裏市に流れ着き再び己と向き合うことになったレゴシと、表社会での新たなしがらみに苦しむルイ、 再会した二匹は共にメロンに立ち向かうべく、それぞれの舞台で行動を開始する！

奇跡を信じるレゴシ、未来を見つめるハル、宿命に抗うルイ、そして世界を憎むメロン。

欲望と恐怖に動揺する世界で、彼らが辿り着いた「答え」とは──。獣たちの青春群像劇、遂に完結！

【「BEASTARS FINAL SEASON」Part1】

リズとの対決を経て自主退学を選択したレゴシは、コーポ伏獣での一人暮らしを開始。一方、青獣ビースターを辞退し卒業したルイは、父・オグマに向き合う決意を固める。キャンパスライフを謳歌するハルにも悩みは尽きず…。その頃、現役ビースター・ヤフヤは、殺獣に快楽を求める凶悪犯・メロンを追っていた。レゴシとメロン、交わるはずのなかった運命を結びつけたのは、レゴシの家族が秘めたある秘密だった…。

【「BEASTARS」第２期】

肉食獣であることを受け入れ、ハルのために強くなると誓ったレゴシ。平穏な学生生活を取り戻すものの、何かが欠けている。学園にルイの姿がないのだ。そんなある日、半年前に起きた『食殺事件』の犯人が野放しになっている事実を、改めて突きつけられる出来事がレゴシに起きる。愛するハル、ひいては草食獣の命を守るため、犯人を捕まえようと決意するレゴシだが…。

その一方で、壊滅したはずのシシ組が、裏市で再び力をつけ始める。新たなボスを迎えた彼らは『新生シシ組』と名乗り、勢力拡大に乗り出していた。

チェリートン学園と裏市、それぞれに残した因縁が絡み合い、やがてレゴシに試練が訪れる。

果たしてレゴシは、『本当に大事なもの』を守り抜くことができるのか？

【「BEASTARS」第１期】

肉食獣と草食獣の共存する世界。

食肉が重罪とされるなか、名門校・チェリートン学園で演劇部の生徒が食い殺される“食殺事件”が起きる。

犯人は見つからず、不安に揺れる生徒たち。

そんな中、演劇部では死んだ生徒の代役を巡っていさかいが起きる。

次期『ビースター』候補とささやかれ、演劇部のカリスマ的存在であるアカシカのルイに、逆恨みをした肉食獣の部員が襲いかかったのだ。

それを庇ったのは、照明係の二年生・レゴシ。

『鋭い爪』や『大きな体』など、強そうな外見とは裏腹に、心優しく無口で不器用なオスのハイイロオオカミだ。

だが、当のルイはそんなレゴシを偽善的で気に食わないと言い、強引に夜間練習の見張りに任命する。

夜。誰もいない講堂裏の裏庭で、ひとり見張りをしていたレゴシの前に現れたのは―――

小さな白いドワーフウサギの女子生徒・ハル。

その匂いを嗅いだ瞬間、レゴシの体を本能が駆け巡る。

我を忘れて襲いかかり、気付いた時には、彼女を両腕に抱きすくめていた。

腕の中で聞こえる鼓動が自分のものか、彼女のものかもわからない。

しかしこのハルと、そして自分の本能との出会いが、静かで穏やかだったレゴシの人生を大きく変えていく。

彼女へのこの感情は、恋なのか？ それとも食欲なのか？

オスとメス、肉食獣と草食獣。

それぞれの痛み、そして強さや弱さに直面しながら、悩めるレゴシの青春がいま始まった

【STAFF】

原作：板垣巴留『BEASTARS』（秋田書店「少年チャンピオン・コミックス」刊）

監督：松見真一

脚本：樋口七海

制作：オレンジ

キャラクターデザイン：大津直・乘田拓茂

CG ディレクター：太田光希

VFX アートディレクター：船田純平

美術監督：池田真依子

美術設定：須江信人

色彩設計：橋本賢

撮影監督：瀬川紗也香

編集：植松淳一

音楽：神前暁（MONACA）

オープニング・テーマ「LA FERALIA」神前暁

エンディング・テーマ「Tiny Light」SEVENTEEN

【CAST】

レゴシ：小林親弘

ハル：千本木彩花

ルイ：小野友樹

ヤフヤ：三木眞一郎

ゴーシャ：千葉繁

ジャック：榎木淳弥

ジュノ：種粼敦美

ピナ：梶裕貴

フリー：木村昴

ゴウヒン：大塚明夫

サグワン：玄田哲章

セブン：折笠富美子

スナガ：室元気

テン：遠藤綾

ミソ：高木渉

サボン：勝杏里

メロン：沖野晃司

＜配信情報＞

第1期

第2期

各種プラットフォームにて見放題配信中。

各種プラットフォームにて見放題配信中。

ファイナルシーズン 分割2クールにてNetflix独占配信。

Part1 は2024年12月5日より配信中。

Part2 は2026年3月7日より配信中。

Ⓟ&© PLEDIS Entertainment

©板垣巴留（秋田書店）／東宝

