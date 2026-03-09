ポケモンは、「ぬいぐるみ はじまりのピカチュウ」と「マスコット はじまりのピカチュウ」の受注販売をポケモンセンターオンラインにて3月10日10時から3月17日16時59分まで実施する。

「はじまりのピカチュウ」は、「ポケットモンスター」シリーズ30周年を記念して発売された、「ポケモン 赤・緑」で出会えるピカチュウを再現したぬいぐるみとマスコット。2月28日の発売後は即品切れとなっていたが、ポケモンセンターオンラインにて受注販売されることが予告されており、今回販売スケジュールが明らかとなった。

なお、受注販売期間中に販売数量上限に達した商品は一時的に品切れとなるが、お届け時期をあらためて再度受注販売を予定しているとのこと。

□「はじまりのピカチュウ」各種の受注販売についてのご案内

ぬいぐるみ はじまりのピカチュウ 3,300円

マスコット はじまりのピカチュウ 880円

(C)2026 Pokémon. (C)1995-2026 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの商標です。