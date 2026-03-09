◇サッカーオランダリーグ第26節 フェイエノールト 3-3 NACブレダ(日本時間9日、ラト・フェルレフ・スタディオン)

フェイエノールトに所属する日本代表FWの上田綺世選手が日本時間9日、NACブレダ戦に先発出場。重要な場面で2ゴールの活躍を見せ、チームの敗戦を消す引き分けに導きました。また個人の得点数では、今季リーグ戦で大台の20ゴールにも到達しました。

上田選手は今季リーグ開幕から好調を維持。ここまで18ゴールで得点ランキングトップを独走してきました。チームもPSVにつぐ2位につけ、チャンピオンズリーグ出場圏内にも入っています。

試合は前半19分に上田選手が早速結果を出します。味方の右コーナーキックにファーサイドで待ち、相手ディフェンスの圧力にも屈せずゴール前へ張り込むと勢いよくダイビングヘッド。これがゴールに吸い込まれ先制点となります。

続いて、2-3とチームがビハインドの後半7分。またも上田選手が躍動します。左サイド深い位置からのクロスにタイミングよくエリア中央に走り込むと、ドンピシャで頭で合わせます。ミートの瞬間、首を強く振り、鋭いシュートがゴール左上に突き刺さりました。これにはGKも為す術なく見送るだけでした。