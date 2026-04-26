現地4月25日に開催されたエールディビジ第31節で、上田綺世と渡辺剛を擁するフェイエノールトがホームでフローニンヘンと対戦。３−１の勝利を収めた。この一戦で２ゴールを奪う活躍を見せたのかCFでスタメン出場した上田だった。１−０で迎えた22分にPKを冷静にゴール左に決めると、67分にはボックス手前の中央で、華麗なターンで相手をかわして、狙いすました右足のシュートをゴール右隅に流し込んでみせた。 オラン