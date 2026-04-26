フェイエノールトに所属する日本代表FW上田綺世が、2ゴールを記録した。エールディヴィジ第31節が25日に行われ、フェイエノールトはフローニンゲンとホームで対戦。上田はDF渡辺剛とともに先発出場した。フェイエノールトは11分にジョーダン・ボスの強烈なミドルシュートで先制すると、22分にボスがペナルティエリア内でのファウルを誘ってPK獲得。上田がキッカーを務めると、ゴール左下に突き刺してホームチームがリードを