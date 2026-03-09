甲冑グリル！

日産のオーストラリア法人は2026年1月7日、クロスオーバーSUV「キャシュカイ」の2026年モデルを発表しました。

新世代e-POWERの採用により、燃費性能や静粛性の向上が図られた点が大きな特徴です。最新モデルの登場に、ユーザーからも多くの反響が寄せられています。

【画像】超カッコイイ！ これが “カローラクロス”サイズの日産「“新”コンパクトSUV」です！ 画像で見る（70枚）

キャシュカイは2006年に登場したCセグメントのクロスオーバーSUV。欧州を中心に世界各国で展開され、日本では「デュアリス」の名称で販売されていました。

現行型は2021年に登場した3代目にあたります。2024年の刷新では、日本の伝統的な甲冑をモチーフとしたフロントデザインが採用され、精悍な表情へと進化しました。

ボディサイズは全長4425mm×全幅1835mm×全高1625mm。国内で販売されるSUVでは日産「エクストレイル」より一回り小さく、トヨタ「カローラクロス」に近いサイズ感となっています。

今回発表された2026年モデルでは、日産独自のハイブリッドシステムe-POWERが「5-in-1」の思想のもとで大幅に進化しました。

主要5部品をコンパクトで軽量なユニットに統合し、e-POWER専用に新設計された1.5リッター直列3気筒ターボエンジンを採用。その結果、電気モーターの最高出力は従来の140kWから151kWへ向上しました。

燃費性能は1リッターあたり20.8kmから24.4kmへ改善されています。テスト走行では1300kmを超える航続距離を記録しました。

静粛性も従来比で5.6dB低減され、電気自動車に迫る静けさを実現しています。

2026年モデルでは従来の1.3リッター直列4気筒ターボエンジンを廃止し、パワートレインはe-POWERに一本化されています。グレード構成も見直され、新たなエントリーモデルを含む4グレード展開となりました。

価格は4万5640豪ドル（約510万円）からで、発売は2026年3月が予定されています。

オーストラリア向け車両は英国で生産されますが、新世代e-POWERのパワートレインはオーストラリア国内で製造される予定です。

日産は電動化戦略を加速させており、この新世代e-POWERを重要な基幹技術のひとつに位置付けています。今後は次期型「エルグランド」など、次世代の主力モデルへ順次展開される計画です。

新世代e-POWERを搭載したキャシュカイ2026年モデルについて、ユーザーからは「個性があって良い」「全体のまとまり感があってかっこいい」「航続1300kmは普通にすごい」といった声が寄せられています。

フェイスリフト後のデザインや燃費性能、長い航続距離に注目が集まっているようです。

一方で、「なんで日本で売らないの？」「日本にも来てほしい」といった声も見られ、国内導入を期待するユーザーは少なくないようです。

最新モデルであるキャシュカイが、今後どの市場へ展開されていくのか引き続き注目されます。