早見優、娘たちとの過去ショット公開「美人親子」「成長が感慨深い」と反響
【モデルプレス＝2026/03/09】歌手の早見優が3月8日、自身のInstagramを更新。国際女性デーに際し、愛娘たちとの過去の写真を公開し、話題を呼んでいる。
早見は「私の人生で最も素晴らしい役割の一つは母であることです」と英語（One of the greatest roles in my life is being a mother．）でコメントし、まだ幼い頃の2人の娘と早見の3ショットを投稿。さらに「娘たちが成長していく姿を見るたびに、私自身がたくさんのことを学べせてもらっています」（※原文ママ）とつづった。写真には、それぞれ赤と白のドレスを着て並ぶ2人の娘たちに寄り添う早見が写っている。
この投稿に、ファンからは「3人とも可愛すぎる」「美人親子」「綺麗なお母さん憧れる」「まだあどけない2人が可愛い」「成長が感慨深い」などと反響が寄せられている。
早見は1996年に一般男性と結婚。2001年に第1子となる長女、2003年に第2子となる次女を出産した。（modelpress編集部）
