お笑いタレントのキンタロー。がタレントで放送作家の野々村友紀子のモノマネ動画を自身のXやインスタグラムにアップし話題になっているが8日、野々村がその動画を「最高♥」とリポストした。



キンタロー。のモノマネは、「おはようみんな！野々村友紀子さんから皆んなに言いたい事あります（新作）」とデフォルメした野々村メイクで「ちゃんと考えよ！現状維持すな。ちゃんと進化せなあかんで」などとカメラ目線で訴えるた。



この新作にフォロワーからは「喋り方めっちゃ似てる！！」「見事に、野々っていますねぇ～」「声そっくり」と驚きの声があがっている。その一方でデフォルメした雑な鼻など「ギャハハハひっでぇ顔w」「インパクト強すぎる」といった声も。



キンタロー。といえば、つい最近もミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートペアで金メダルを獲得した、「りくりゅう」こと三浦璃来のモノマネで、賛否両論の声が上がったばかり。だが今回は野々村本人が「最高♥目から血出るくらい似てる！！」と好意的な反応を示していた。



