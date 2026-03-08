◆ＷＢＣ １次ラウンドＣ組 日本４―３オーストラリア（８日・東京ドーム）

日本がオーストラリアに逆転勝利して、初戦から３連勝でＣ組１位での１次ラウンド突破を決めた。１点を追う７回、４番の吉田正尚外野手が、決勝の逆転２ランを放った。

ミスター伝説を再現した。１９５９年６月２５日、後楽園球場で行われた初の天覧試合。今でも語り継がれる巨人・長嶋茂雄の劇的サヨナラ本塁打が飛び出したのは、２１時１０分だった。天覧試合となったこの日、吉田の起死回生のアーチが飛び出したのも２１時１０分と奇跡の一致が起きた。

１点を追う７回２死一塁。２０３センチの長身左腕ケネディの内角低めのスライダーを完璧に捉え、逆転２ラン。打球速度１７２・４キロ、飛距離１２０・１メートルのアーチに、東京ドームのファンは総立ちとなった。

３点リードの９回は大勢がソロ２発を浴びながらも、何とか逃げ切った。チームはオーストラリアに逆転勝利して、初戦から３連勝でＣ組１位での１次ラウンド突破が決定。吉田は殊勲のヒーローインタビューで、「本当にこういう国際大会は厳しいゲーム続きますので。最後のゲームセットになるまでみんな諦めていなかったと思いますので。勝てたことが一番だと思います。今日は絶対勝たないといけないと思っていた。みんなでつかんだ勝利。マイアミでも厳しい戦いが続くが、一戦必勝で頑張ります」と語った。