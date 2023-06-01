◇セ・リーグ巨人2―3広島（2026年4月30日東京D）巨人はウィットリーが6回無安打の快投も、絶対的セットアッパー不在が響いて逆転負け。2―0の8回にルシアーノが坂倉に3ランを被弾。手痛い敗戦に阿部監督は「重圧がかかるところでいかせている、こちらの責任」と責めなかった。ウィットリーは4回1死まで完全投球。6回で来日最多10三振を奪い、無安打無失点だったが、左足がつった影響と5四球もあって7回から継投に入った