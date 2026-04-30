◇セ・リーグ巨人2―3広島（2026年4月30日東京ドーム）巨人は新外国人のウィットリーが6回無安打無失点の快投も、2―0の8回にルシアーノが坂倉に3ランを被弾して逆転負け。手痛い敗戦に阿部監督は「重圧がかかるところでいかせている、こちらの責任」と責めなかった。東京ドーム初登板となったウィットリーが4回1死まで完全。6回で来日最多10三振を奪い、無安打無失点だっが、左足を吊った影響と5四球もあって継投。指揮