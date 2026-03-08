ゲーム「桃太郎電鉄」をめぐるほほえましいエピソード

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・ペアで金メダルを獲得した三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）の2人が8日、インスタグラムを更新。前日7日に出演したTBS系「王様のブランチ」出演後にもらったプレゼントを公開した。

三浦が木原との共同ポストで「TBS『王様のブランチ』生出演後に桃鉄グッズをプレゼントしていただきました。ありがとうございます！」と報告。そろって電車の車掌帽をかぶり、包装されたプレゼントを持った写真を掲載した。人気ゲーム「桃太郎電鉄」のファンと知られ、2人でよくプレーしているというエピソードがミラノ五輪で有名になった。

投稿には「※龍一くんに『銀河鉄道カード使ったら最下位になってもボンビー回避できるよ！』と自信満々に言ったのに、ちゃんとボンビーついててちょっと怒られました笑」とも一言も。「銀河鉄道カード」は使っても実際には疫病神がつくようで“誤情報”を教えたことで、木原に怒られるというほほえましいエピソードを添えた。

ファンからも「尊すぎるエピソード 可愛い 推せる」「桃鉄の帽子被って、2人で対戦してる姿を想像してます笑」「桃鉄やってるお二人、可愛いしかない」との声が相次ぎ、仲良し2人のまさかのエピソードに癒されていた。



（THE ANSWER編集部）