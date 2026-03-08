ミラノ・コルティナ五輪で金メダルをつかんだ「りくりゅう」ペアのモノマネを披露してバッシングされた、芸人のキンタロー。（44）。キンタロー。ならではの魅力と、それ故にたたかれてしまう事情についてライターの冨士海ネコ氏が分析する。

ミラノ・コルティナ五輪の銀盤で、「りくりゅう」ペアこと三浦璃来・木原龍一組がつかんだ金メダル。日本中がその喜びに酔いしれる中、芸人・キンタロー。さんが披露した三浦選手の顔マネが、猛烈なバッシングを浴びた。

昔なら「ちょっと似てる！」と笑い飛ばせたはずのパロディーが、なぜ今はこれほどまでに「不敬罪」のような扱いを受けるのか。そこには「推し」を神聖視する空前の推し活社会と、キンタロー。さんという表現者が持つ「拡大鏡のような意地悪な視線」の、あまりに深刻なミスマッチが存在している。

キンタロー。さんの顔マネは、単なる似顔絵ではない。彼女がこれまで切り込んできた面々を振り返れば、その驚くべき「選球眼」と気骨が浮かび上がる。例えばブレイクのきっかけとなった前田敦子さん。キンタロー。さんが追求したのは、国民的アイドルたるかわいらしさの再現ではない。むしろその裏にある、声を震わせるエキセントリックな感情表現という、外見との「ズレ」を徹底的にデフォルメした。

また、浅田真央さんという押しも押されもせぬ人気アスリートに対しては、その天真らんまんな表情を、目を細めて泰然とたたずむ「鈍感さ」のように切り取る。アンジェリーナ・ジョリーさんというハリウッド女優さえも、キンタロー。さんにかかれば、唇を突き出し続ける妙に自意識過剰な女性になる。

さらには、日本初の女性首相となった高市早苗首相に対しても、政治家という堅物なイメージを裏切る「関西の気のいいおばちゃん」的な空気感の笑顔を取り出して見せた。

つまりキンタロー。さんが選ぶのは、いわゆる完全無欠の美人ではなく、美女でありながらどこかファニーな要素があったり、特定の文脈で「おかしみ」が出てしまう隙がある人たちなのだ。

「愛されるギャップ」を独自解釈するキンタロー。の妙技と暴力性

そしてこの「隙」こそが、日本の芸能界で長く愛されてきた「ギャップ」という魅力の正体でもある。前田あっちゃんにしろ真央ちゃんにしろ、「外見は愛らしいのに、時々どこか不思議ちゃん」という内面とのギャップが国民的人気を得てきた要素の一つであった。

今回キンタロー。さんが顔マネした三浦選手も、氷上ではしなやかでかれんな美女だが、パートナーの木原選手からは、「よく転ぶ」という「ドジっ子」な素顔が明かされている。実際にエキシビションでも衣装のファスナーを上げ忘れるといった天然な一面を見せ、「演技後に年上の木原を聖母のように抱きしめていた美人アスリートが、実はドジっ子」という絶妙なギャップにお茶の間は悶えたに違いない。

しかし、この「愛されるギャップ」を、キンタロー。さんは独自のレンズでゆがませる。世間が「ドジっ子でかわいい」と愛でる部分を、彼女はあえて「ドジっ子のドヤ顔」という「ズレ」として解釈し、拡大して見せる。この解釈の変換こそが、モノマネという芸の「妙」であり「毒」でもあり、同時に視聴者が悪意を嗅ぎ取ってしまう要因だろう。

ファンが抱く不満の本質は、自分たちが崇めてきたアスリートやタレントが、芸人の手によって一度「笑い」として消化されることで、「ちょっと変な人」というレッテルを貼られ、崇高な位置から引きずり降ろされてしまうことの暴力性にある。ひとたび「笑いものにしていい枠」に押し込まれてしまえば、二度と元の聖域には戻れないのではないか、という恐怖がバッシングの引き金となっているのだ。

「公認」の安全地帯か、禁断の毒か 真美子夫人という「聖域」への挑戦は？

最近のモノマネ界では、こうした「毒」をストレートには発しないスマートな立ち回りが主流になりつつある。SNSを通じて本人から「公認」を得ることで、悪意をカムフラージュする手法だ。キンタロー。さんもかつて、前田さんご本人と一緒に踊ることでネタを「昇華」させ、「仲の良さ」という免罪符を手に入れてみせた。このやり方は、今のコンプラ社会において芸人が生き残るための最も有効な防衛策といえる。

ではキンタロー。さんは今後どのような戦略を取るのか。世論の反発を恐れず、時の「聖域」に切り込み続けてきた彼女のすごみは、そうした安易な公認に頼らない、むき出しの批評性にこそある。浅田真央さんをモノマネした際は、身の危険を感じるほどバッシングされたというのに、「りくりゅう」にも早速切り込むキンタロー。さんのガッツは五輪選手並みである。

だからこそキンタロー。さんがこの先、「顔マネしやすいファニーな人だけを選んで、安全な場所から石を投げる」という守りの姿勢に入ってしまえば、その芸の先鋭性も独自性も失われてしまう。それはちょっとつまらないなと私は思ってしまうのだ。

過熱するバッシングに対して「みなさん温かい目で見てください」というキンタロー。さんの言葉には、見たいものと実像との間に横たわる「美女のギャップ」に目を光らせているしたたかさを感じる。「意地悪と言われようとバカと言われようとお笑い芸人としての美学を貫く」という気概を持ち続けているのなら、その試金石となるのは、いまや誰も手出しできない究極の聖域、大谷翔平夫人・真美子さんではないだろうか。非の打ち所がない、完璧な物語を体現するあの夫婦。愛されるギャップすらも計算され尽くしたように美しいあの聖域に対して、令和の顔マネ芸人・キンタロー。さんはどのように向き合うのか聞いてみたい気がする。

WBCもいよいよ開幕した。日本中が大谷選手の一挙手一投足に熱狂する今、キンタロー。さんが投じる次の一球は、観客をうならせる剛速球のストライクとなるか、それとも「危険球」として退場を宣告されるのか。何にせよ彼女の次の一手こそ、美女の顔マネ芸という名の「毒」が、令和に生き残れるかどうかの大勝負になるに違いない。

冨士海ネコ（ライター）

デイリー新潮編集部