プロ・リーグ 25/26の第28節 サンジロワーズとゲンクの試合が、3月8日04:45にスタッド・ジョゼフ・マリアンにて行われた。

サンジロワーズはベスフォルト・ゼネリ（FW）、モハメド・フセイニ（FW）、アヌアル・アイトエルハジ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するゲンクは伊東 純也（MF）、ロビン・ミリソラ（MF）、イラ・ソル（MF）らが先発に名を連ねた。

15分に試合が動く。サンジロワーズのベスフォルト・ゼネリ（FW）のアシストからクリスチャン・バージェス（DF）がヘディングシュートを決めてサンジロワーズが先制。

ここで前半が終了。1-0とサンジロワーズがリードしてハーフタイムを迎えた。

52分サンジロワーズが追加点。ギリェルモ（FW）のアシストからベスフォルト・ゼネリ（FW）がゴールで2-0。さらにリードを広げる。

63分、ゲンクは同時に3人を交代。イラ・ソル（MF）、コンスタンティノス・カレサス（MF）、伊東 純也（MF）に代わりノア・スタンバーグ（FW）、イブラヒマ・バングラ（MF）、ヤルネ・ストウカース（MF）がピッチに入る。

68分、ゲンクのダーン・ヘイマンス（MF）がPKを決めて2-1と1点差に迫る。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、サンジロワーズが2-1で勝利した。

なお、ゲンクに所属する伊東 純也（MF）は先発し63分までプレーした。

2026-03-08 06:51:17 更新