人生100年時代、年齢を重ねるにつれ「環境の変化についていけない」と守りに入ってしまう人は少なくない。しかし、猛暑の京都での撮影も、若手との共演も、すべてを糧にしてしまう北大路欣也のエネルギーはどこから湧いてくるのか。人気シリーズ「三屋清左衛門残日録」最新第9作「永遠（とわ）の絆」で、三屋清左衛門を演じた北大路に話を聞いた。（俳優 北大路欣也、取材・構成／小倉健一）

42度のジャングルから極寒の川まで

環境の変化は「嘆く」ものではない

北大路欣也（以下、北大路） 以前、「ボルネオ大将 赤道に賭ける」（1969年）という映画の撮影で、ボルネオ島のジャングルで40日間ロケをしたことがありました。

日中の気温は42度。昼間は現地の動物たちでさえ、鶏も犬もみんな縁の下に隠れて、動いているのは日本のロケ隊だけです。

照明のレフ板を持っているスタッフが、熱中症で倒れていく。私も全身の皮が3回剥けました。船の甲板に卵を落としたら、ジュジュッといって焼けたくらいですから。

逆に、零下26度のアラスカで凍った川に入ったり（「アラスカ物語」1977年）、八甲田山では撮影のため吹雪が来るのを5時間くらい待ちました（「八甲田山」1977年）。映画「漂流」（1981年）の撮影では、ふんどし一丁でスコットランドの寒風の中に立ったこともありました。

そういう「上は42度から下は零下26度まで」の世界で体を張ってきた経験があるからでしょうか。「三屋清左衛門残日録」の最新第9作「永遠の絆」は夏の京都での撮影で「猛暑の京都での撮影は大変でしょう」と心配されますが、私はそれを「大変だ」と嘆くよりも、自然の成り行きとして受け止めています。

