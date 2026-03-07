中村倫也、妻・水卜麻美アナとの交際秘話 外出時の徹底ぶり「命狙われているのかってくらい」
【モデルプレス＝2026/03/07】俳優の中村倫也が、3月6日放送のTBS系「A-Studio＋」（毎週金曜よる11時〜）に出演。妻で日本テレビアナウンサーの水卜麻美との交際秘話を明かした。
【写真】中村倫也＆水卜麻美アナ、結婚前の2ショット
中村は2023年3月25日に水卜アナとの結婚を発表。これを受け、MCで落語家の笑福亭鶴瓶が「結婚は本当にびっくりした」とリアクションすると、中村も「そうですよね。別にどこにも情報が出てたわけでもないし…」と振り返っていた。
鶴瓶が「情報隠すのも上手かったよな。バレるであんなの。相手あの人やもん」と話を振ると中村は「相手側が徹底してましたね」と交際時の水卜アナの様子を告白。「命狙われているのかってくらい振り向いてましたね。僕なんか何も気にせずぷら〜っと歩いちゃうんですけど、やっぱすごいですね」と水卜アナは出歩く時も周囲の様子をかなり気にしていたと明かしていた。（modelpress編集部）
情報：TBS
【Not Sponsored 記事】
【写真】中村倫也＆水卜麻美アナ、結婚前の2ショット
◆笑福亭鶴瓶、中村倫也＆水卜麻美アナの結婚は「本当にびっくりした」
中村は2023年3月25日に水卜アナとの結婚を発表。これを受け、MCで落語家の笑福亭鶴瓶が「結婚は本当にびっくりした」とリアクションすると、中村も「そうですよね。別にどこにも情報が出てたわけでもないし…」と振り返っていた。
◆中村倫也、交際時の水卜麻美アナの様子を回想「相手側が徹底してました」
鶴瓶が「情報隠すのも上手かったよな。バレるであんなの。相手あの人やもん」と話を振ると中村は「相手側が徹底してましたね」と交際時の水卜アナの様子を告白。「命狙われているのかってくらい振り向いてましたね。僕なんか何も気にせずぷら〜っと歩いちゃうんですけど、やっぱすごいですね」と水卜アナは出歩く時も周囲の様子をかなり気にしていたと明かしていた。（modelpress編集部）
情報：TBS
【Not Sponsored 記事】